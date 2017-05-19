 Şansımız yüksek – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Şansımız yüksek

    Şansımız yüksek
    F.Bahçe'nin Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, tekrar klasik bir şekilde Final Four'a kaldıklarını belirtip, "İlginç bir Final Four olacak. Real Madrid çok yetenekli ve tehlikeli bir takım. Öncelikle Real Madrid'i geçerek, daha sonra da finale yükselmek istiyoruz" dedi.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:34
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şansımız yüksek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.