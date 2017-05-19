Şansımız yüksek

F.Bahçe'nin Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, tekrar klasik bir şekilde Final Four'a kaldıklarını belirtip, "İlginç bir Final Four olacak. Real Madrid çok yetenekli ve tehlikeli bir takım. Öncelikle Real Madrid'i geçerek, daha sonra da finale yükselmek istiyoruz" dedi.

