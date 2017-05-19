Salonun 4'te 3'ü Fenerbahçeli
İstanbul'un ev sahipliği yaptığı THY Euroleague'de Sinan Erdem Spor Salonu'nu Fenerbahçeliler doldurdu. 15 bin kişilik salonun 4'te 3'ü Sarı-Lacivert renklere bürünürken, Olympiacos taraftarları kendilerine ayrılan tribünleri yaklaşık 2 bin kişi ile doldurdu. 500 kadar CSKA taraftarı, az sayıda Real Madrid seyircisi yer aldı.
YÖNETİM TAM KADRO
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler şampiyonluk bekledikleri takımlarını erken saatlerden itibaren desteklemeye başladı. Neredeyse güne Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayan Yıldırım ve sarı-lacivertli yöneticiler 18.30'da başlayan CSKA-Olympiacos maçını da dikkatle izledi. Başkan Yıldırım ve yöneticiler sahaya en yakın yerde ve ön sırada yer aldı.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:20
-
20.00 | Galatasaray - Osmanlıspor
Toplam 1
Yorum
Gerçek GS li Bu 11 le yenebiliriz
-
Hasan belirsiz
Toplam 10
Yorum
Ahmet Ne içtiysen bize de söyle Kuyt kim tanıyor musun ?Ona da bi cevap sana zahmet :)
-
''Birçoğunuz seneye yok''
Toplam 4
Yorum
SERDAR ADVOCATIN VERDİĞİ OYUNCU DEĞERLENDİRMELERİNİ YÖNETİM KESİNLİKLE DEĞERLENDİRMELİ AYNI TİP OYUNCULARI GÖNDERİP OYUNCU PROFİLLERİNİ DEĞİTİRMELİ
Salonun 4'te 3'ü Fenerbahçeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.