Perdeyi onlar açacak

Final Four’da sahneyi ilk olarak CSKA Moskova-Olympiakos alacak Son şampiyon ile Yunan devinin mücadelesi saat 18.30’da başlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda perde CSKA Moskova- Olympiakos maçıyla açılacak. Avrupa Ligi son şampiyonu Moskova ile Yunan ekibinin mücadelesi saat 18.30'da başlayacak. Bu karşılaşma da TRT Spor ve beİN Sports 3'ten yayınlanacak. Normal sezonda oynanan iki maçı da Rus temsilcisi kazanırken, 2012'de İstanbul finalde karşılaşan bu iki ekibin mücadelesinde Yunan ekibi zafere uzanmıştı. CSKA Moskova'nın yıldız ismi Milos Teodosic, bugünkü karşılaşmayla iğneyle çıkacak. Yerel liginde sakatlığı nedeniyle son iki maçı kaçıran Sırp oyuncunun son durumuyla ilgili takımın başanterönü Itoudis şunları söyledi: "Antrenmanlara başladı. Yüzde 100 hazır olmasa da Final Four öncesi isteği ve kararlılığı en üst düzeyde. İğneyle oynayacak."