 Obradovic’ten köşe kapmaca – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Obradovic’ten köşe kapmaca

    Obradovic’ten köşe kapmaca
    Geçmişte birlikte çalışan ve daha sonra araları açılan Zeljko Obradovic ile Olympiakos'un yıldızı Spanoulis, basın toplantısında yan yana denk geldi. İkili yine konuşmazken Spanoulis, Obradovic ile ilgili esprilere tüm oyuncu ve koçlar gülerken, tebessüm etmekle yetindi. Toplu fotoğrafta Obra-Spa arasında ekstra mesafe vardı. İkili hiç karşı karşıya gelmedi.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:23
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