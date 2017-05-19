 Obra: Real’i çok iyi biliyoruz – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Obra: Real’i çok iyi biliyoruz

    Obra: Real’i çok iyi biliyoruz
    Başantrenör Zeljko Obradovic, dünkü son idman öncesi, Real maçıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Üzerimizdeki baskıya rağmen burada olmayı başardık. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Müthiş bir taraftar desteğini arkamıza alacağız. Biz hazırız. Real Madrid çok değişik özelliklere sahip bir takım. Defalarca karşılaştık. Real'e karşı nasıl oynayacağımızı iyi biliyoruz."
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:12
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