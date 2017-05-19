O sene bu sene
Sarı-lacivertliler için tarihi günlerden biri yaşanacak. Kanarya, 2015 ve 2016 yılında kaçırdığı Avrupa Ligi Şampiyonluğu için bugün ilk sınavına çıkacak Obradovic ve öğrencileri, İspanyol devi Real Madrid ile final yolunda kozlarını paylaşacak. Bu müthiş karşılaşma Sinan Erdem’de 21.30’da başlayacak
MADRİD'E ŞANS TANIMIYOR
Temsilcimiz Fenerabahçe, son yıllarda Avrupa Ligi arenasında karşılaştığı Real Madrid'e şans tanımıyor. Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisine karşı taraftarı önünde oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunda bu yıl İstanbul'da karşılaşmada Madrid'i deviren Kanarya, deplasmandaki müsabakadan ise yenilgiyle ayrılmıştı.
REKORLARIN ADAMI ZELJKO OBRADOVİC
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, rekorları alt-üst ediyor. 8 kez Avrupa Ligi'ni kazanan koç olarak tarihe geçen Sırp hoca, Final Four'da da bu arenadaki 500. maçına çıkacak. Avrupa Ligi'nde 498 karşılaşmada takımlarını yöneten tecrübeli hoca, oynanacak 2 maçın ardından 5. kez dalya yapacak.
EVİNDE OYNAYAN KAZANIYOR
Avrupa Ligi tarihinde Final Four'a ev sahipliği yapan 6 takımdan 4'ü mutlu sona ulaştı. İspanyol Barcelona ile Real Madrid, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ve Yunan Panathinaikos, taraftarları önünde oynanan Dörtlü Final'de kupayı kaldırma başarısı gösterdi. Yalnızca İtalyan Kinder Bologna ile Rus temsilcisi CSKA Moskova kendi salonlarında hüsran yaşadı.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:46
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
O sene bu sene haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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