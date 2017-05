O sene bu sene

Sarı-lacivertliler için tarihi günlerden biri yaşanacak. Kanarya, 2015 ve 2016 yılında kaçırdığı Avrupa Ligi Şampiyonluğu için bugün ilk sınavına çıkacak Obradovic ve öğrencileri, İspanyol devi Real Madrid ile final yolunda kozlarını paylaşacak. Bu müthiş karşılaşma Sinan Erdem’de 21.30’da başlayacak

THY Avrupa Ligi Final Four mücadelesi bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlıyor. Bu dev organizasyondaki tek temsilcimiz Fenerbahçe de ilk sınavını Real Madrid karşısında veriyor. 21.30'da başlayacak olan bu dev karşılaşma TRT Spor ve beİN Sports 3'ten yayınlanıyor. Kazanması halinde finale adını yazdıracak olan sarı-lacivertliler için bu maçın bir başka önemi daha var. 2015'te Madrid'de yapılan Final Four'da İspanyol ekibine hakem hatalarıyla mağlup olan Kanarya, bir anlamda o karşılaşmanın da rövanşına çıkacak. Obradovic ve öğrencileri, üst üste 3. defa yer alacağı THY Avrupa Ligi Final Four mücadelesinde bu kez kupayı hedefliyor. Taraftar desteğini de arkasına alacak olan Fenerbahçe, Türkiye'ye ilk Euroleague Kupası'nı da getirmenin planlarını yapıyor.



MADRİD'E ŞANS TANIMIYOR

Temsilcimiz Fenerabahçe, son yıllarda Avrupa Ligi arenasında karşılaştığı Real Madrid'e şans tanımıyor. Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisine karşı taraftarı önünde oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunda bu yıl İstanbul'da karşılaşmada Madrid'i deviren Kanarya, deplasmandaki müsabakadan ise yenilgiyle ayrılmıştı.



REKORLARIN ADAMI ZELJKO OBRADOVİC

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, rekorları alt-üst ediyor. 8 kez Avrupa Ligi'ni kazanan koç olarak tarihe geçen Sırp hoca, Final Four'da da bu arenadaki 500. maçına çıkacak. Avrupa Ligi'nde 498 karşılaşmada takımlarını yöneten tecrübeli hoca, oynanacak 2 maçın ardından 5. kez dalya yapacak.



EVİNDE OYNAYAN KAZANIYOR

Avrupa Ligi tarihinde Final Four'a ev sahipliği yapan 6 takımdan 4'ü mutlu sona ulaştı. İspanyol Barcelona ile Real Madrid, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ve Yunan Panathinaikos, taraftarları önünde oynanan Dörtlü Final'de kupayı kaldırma başarısı gösterdi. Yalnızca İtalyan Kinder Bologna ile Rus temsilcisi CSKA Moskova kendi salonlarında hüsran yaşadı.