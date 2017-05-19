'Müthiş bir iş başardılar'

Yunan ekibini tebrik eden Itoudis, "Kazandıkları ve finale çıktıları için rakibimizi tebrik ederim. İyi ve kötü anlarımız var. Ne yazık ki takım olarak iyi yapılandırılmış farklılıkları sürdüremedik. Olympiakos geri dönerek çok iyi bir iş çıkardı. Son periyotta iyi şutlar attılar, ribauntları çok iyiydi. Bu, bize çok zarar verdi. İki takım da çok yakındı." diye konuştu.

Zor bir an yaşadıklarını anlatan Yunan başantrenör, "Maçla ilgili çok şey söylenebilir ama bizim için zor bir an. Ne yazık ki finale kalamadık ama Dörtlü Final böyle bir organizasyon. Takım olarak birlikte kalacağız ve kendimize inanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Itoudis, Olympiakos'a karşı Dörtlü Final organizasyonlarında galip gelemediklerinin hatırlatılması üzerine, "Olympiakos'a karşı iki yarı finali kaybettik. Bu sadece Olympiakos ile ilgili değil. Çok iyi bir takım. Burada herkesin şansı var. Bizden daha fazla savaştılar. Bizim oyunumuzu ofansif olarak durdurmayı başardılar. Bizim ritmimizi bozdular." açıklamasında bulundu.

Bir basın mensubunun, "Oyun planınız var mı?" şeklindeki sorusuna sinirlenen Itoudis, "Şaka mı yapıyorsun. Bir oyun planım olup olmadığını mı soruyorsun? Ciddi misiniz?" cevabını verdi.