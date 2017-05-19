Kaptan finalde CSKA’yı istiyor

F.Bahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu, finale yükselmeleri halinde CSKA Moskova'yı istediğini açıkladı. Mahmutoğlu, "Ben CSKA'yı isterim finalde. Bu sene kendi ülkemizde, kendi şehrimizde olması bizim için ayrı bir heyecan. Bizim için çok farklı bir atmosfer olacak. İnşallah sonunda taraftarımıza, kulübümüze bu en önemli kupayı armağan ederiz. Bunun için de sahada kanımızın son damlasına kadar savaşacağız" dedi.