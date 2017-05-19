 İstiklal Caddesi'nde taraftar kavgası! – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    İstiklal Caddesi'nde taraftar kavgası!

    İstiklal Caddesi'nde taraftar kavgası!

    Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla bir grup taraftar arasında İstiklal Caddesi'nde kavga çıktı.

    Kavga sırasında havai fişekler de kullanıldı. Kavgaya polis müdahale etti. Olaylarda 5 Yunan taraftarları yaralandı. Yaralılardan birinin bacağından bıcaklandığı öğrenildi. Kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ise polis merkezine götürüldü. Yaralı taraftarlardan ikisinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

    Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:18
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