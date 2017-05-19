İşte Mirsad’ın favori takımı!

NBA'ye giden ilk Türk basketbolcusu olan Mirsad Türkcan, Final Four'daki favorisini açıkladı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Türkcan, "Obradovic, koçlar arasındaki en tecrübeli isim. Çok sayıda Final Four gördü ve bu toplantılar artık onun için klasikleşti. Diğer koçlar ve oyuncular da rahat göründüler ama toplantıya ağırlığını Obradovic koydu. Bu alışılmış bir rahatlık değil. İşte bu durum bana göre Fenerbahçe'nin Final Four'da fark yaratmasını sağlayacak. Kendi seyircisi önünde oynayacak olan Fenerbahçe, bana göre açık ara favori" sözlerini sarfetti.