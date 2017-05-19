İlk finalist Olimpiakos

THY Euroleague Final-Four ilk maçında son şampiyon CSKA Moskova ile Olimpiakos karşı karşıya geldi. 2012'de İstanbul finalde karşılaşan bu iki ekibin mücadelesinde Yunan ekibi zafere uzanmıştı ve 5 yıl aradan sonra Olimpiakos yine kazanan taraf oldu. Mücadele CSKA Moskova'nın üstünlüğü ile başladı. Mücadelede ilk periyot CSKA Moskova'nın 18-12'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

DEVREYE GİRERKEN SON SANİYE ÜÇLÜĞÜ

Sert savunma karşısında hücumda zorlanan Olympiakos sayı üretmekte zorlansa da, Dimitris Agravanis'ın ikinci periyodun son saniyesinde bulduğu üçlükle farkı 7'ye indirmeyi başardı. Devre 40-33 CSKA Moskova üstünlüğüyle sona erdi.

OLİMPİAKOS'U ÜÇLÜKLER AYAKTA TUTTU

CSK Moskova karşısında oyun kurmakta zorlanan Olimpiakos, 10 sayı geriye düştüğü mücadelede son dakikada Agravanis ve Mantzaris'in son saniye üçlüğü ile farkı azaltsa da Moskova, periyodu 64-60 önde tamamladı.

SON PERİYOT NEFES KESTİ

Son periyot büyük çekişmeye sahne oldu. CSKA savunmasının kilidini açan Olimpiakos, sayıları peş peşe buldu ve mücadelenin son 2 dakikasına 74-73 önde girdi. Mücadelenin son saniyeleri unutulmaz anlara sahne oldu. Teodosic'in üçlüğüne Olimpiakos, Eric Green'ın üçlük atışıyla cevap verdi ve mücadele 82-78 Yunan ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. 3. periyoda kadar sayı üretemeyen Vassilis Spanoulis son periyotta 14 sayı üreterek takımını sırtlayan isim oldu.



Karşılaşmanın en skoreri CSKA Moskova'da 23 sayı ile oynayan Teodosic olurken, Olympiakos da ise Spanoulis, Papanikolaou ve Printezis 14 sayı ile oynadı.