Hazırlıklar tamam

Fenerbahçe, Real Madrid ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam Sinan Erdem'de yaptığı idmanla tamamladı. Sarı-lacivertliler, idmanın basına açık bölümünde şut antrenmanı yaptı. Öte yandan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Bogdan Bogdanovic, antrenman öncesinde nisan ayı MVP (En değerli oyuncu) ödülünü Obradovic'in elinden aldı.