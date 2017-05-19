 Hazırlıklar tamam – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Hazırlıklar tamam

    Hazırlıklar tamam
    Fenerbahçe, Real Madrid ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam Sinan Erdem'de yaptığı idmanla tamamladı. Sarı-lacivertliler, idmanın basına açık bölümünde şut antrenmanı yaptı. Öte yandan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Bogdan Bogdanovic, antrenman öncesinde nisan ayı MVP (En değerli oyuncu) ödülünü Obradovic'in elinden aldı.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:34
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