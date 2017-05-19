"Fenerbahçe'nin daha fazla şansı var"

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yer alacak Fenerbahçe'nin eski basketbolcuları İbrahim Kutluay ve Mirsad Türkcan, sarı-lacivertli takımı şampiyonluğa yakın gördüklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün başlayacak organizasyon için Zeytinburnu'nda kurulan "Fan Zone"da taraftarlarla bir araya gelen iki isim, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takımın ve Türk basketbolunun efsane ismi, aynı zamanda Darüşşafaka Doğuş Kulübünün basketbol icra kurulu üyesi İbrahim Kutluay, Fenerbahçe'nin diğer takımlardan şansının daha fazla olduğunu aktardı.

Kutluay, bugün Fenerbahçe'nin Real Madrid'le oynayacağını hatırlatarak, "Her maç önemli. Önce bugünü kazanmak lazım. Fenerbahçe'nin Real Madrid karşısında silahının çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Finale çıkarsak her şey olabilir. Fenerbahçe'nin diğer takımlardan daha fazla şansı var." diye konuştu.

"Wild card" hakkında

Kutluay, gelecek sezon Darüşşafaka Doğuş'un Avrupa Ligi için "wild card" alıp alamayacağı ve Fenerbahçe ile Doğuş Grubu'nun birleşme ihtimaliyle ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Şu anda biz yapmış olduğumuz organizasyonu daha iyi noktaya getirmeye çalışacağız. Önümüzde ligde play-off maçları var. Takımın konsantrasyonunun bozulmasını istemiyorum. Ondan sonra eğer wild card verirlerse Avrupa Ligi'nde vermezlerse başka şekilde yolumuza devam ederiz. Şu anda bunları konuşmak için erken. Önümüzdeki günlerde her şey belli olur."

Darüşşafaka Doğuş'un başantrenör David Blatt yönetiminde çok iyi bir THY Avrupa Ligi sezonu geçirdiğini dile getiren Kutluay, "Gelmek istediğimiz noktaya çok kısa sürede ulaştık. Hedeflerimiz doğrultusunda burada olmak 4-5 sene içinde vardı ama biz 2 yılda bunu gerçekleştirdik. Çok heyecan verici bir basketbol oynadık. Önemli takımları yendik. Son maça kadar Dörtlü Final'i zorladık. David Blatt'in yaptığı takım, çok başarılı bir Avrupa Ligi sezonu geçirdi. Salonumuzda önemli bir atmosfer oluşturduk. Seyircisi olmayan bir Darüşşafaka Doğuş'a seyirci kitlesi oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Mirsad Türkcan: "Fenerbahçe şampiyon olacak"

Fenerbahçe'nin efsane basketbolcuları arasında yer alan Mirsad Türkcan, sarı-lacivertli takımın geçen sezon finalde kaybettiği kupayı bu sene hak ederek kazanacağına inandığını dile getirdi.

Türkcan, Dörtlü Final'in İstanbul'da yapılmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu anlatarak, "İnanılmaz bir organizasyon. Burada binlerce kişi olacak. Türkiye'yi bu organizasyonu yaptığı için tebrik etmek lazım. İnşallah Fenerbahçe bugün finale çıkacak. Zor da olsa bunu başaracak. Pazar günü finalde bir Türk takımı o kupayı alacak. Fenerbahçe, bu kupayı hak etti." şeklinde görüş belirtti.

Geçen sezon Fenerbahçe'nin CSKA Moskova'ya şanssız bir şekilde finalde kaybettiğini aktaran Türkcan, "Bizim hayatımız sadece bir saniye, bir ribaunt, bir baskettir. Fenerbahçe demek ki geçen sene bunu yaşamalıydı. İnşallah bu sene bir ribaunda kalmadan, Fenerbahçe bize stres yaşatmadan şampiyon olacak." değerlendirmesinde bulundu.