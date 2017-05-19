Fenerbahçe - Real Madrid

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ZELJKO

THY Avrupa Ligi Final Four mücadelesi Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı. Bu dev organizasyondaki tek temsilcimiz Fenerbahçe de ilk sınavını Real Madrid karşısında veriyor. 21.30'da başlayan olan bu dev karşılaşma TRT Spor ve beİN Sports 3'ten yayınlanıyor. Kazanması halinde finale adını yazdıracak olan sarı-lacivertliler için bu maçın bir başka önemi daha var. 2015'te Madrid'de yapılan Final Four'da İspanyol ekibine hakem hatalarıyla mağlup olan Kanarya, bir anlamda o karşılaşmanın da rövanşına çıkacak. Obradovic ve öğrencileri, üst üste 3. defa yer alacağı THY Avrupa Ligi Final Four mücadelesinde bu kez kupayı hedefliyor. Taraftar desteğini de arkasına alacak olan Fenerbahçe, Türkiye'ye ilk Euroleague Kupası'nı da getirmenin planlarını yapıyor.Temsilcimiz Fenerabahçe, son yıllarda Avrupa Ligi arenasında karşılaştığı Real Madrid'e şans tanımıyor. Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisine karşı taraftarı önünde oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunda bu yıl İstanbul'da karşılaşmada Madrid'i deviren Kanarya, deplasmandaki müsabakadan ise yenilgiyle ayrılmıştı.Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, rekorları alt-üst ediyor. 8 kez Avrupa Ligi'ni kazanan koç olarak tarihe geçen Sırp hoca, Final Four'da da bu arenadaki 500. maçına çıkacak. Avrupa Ligi'nde 498 karşılaşmada takımlarını yöneten tecrübeli hoca, oynanacak 2 maçın ardından 5. kez dalya yapacak.Avrupa Ligi tarihinde'a ev sahipliği yapan 6 takımdan 4'ü mutlu sona ulaştı. İspanyolile, İsrail ekibive Yunan, taraftarları önünde oynanan'de kupayı kaldırma başarısı gösterdi. Yalnızca İtalyanile Rus temsilcisikendi salonlarında hüsran yaşadı.