Fenerbahçe - Real Madrid
2015 ve 2016 yılında kaçırdığı Avrupa Ligi Şampiyonluğu için ilk sınavına çıkan Obradovic ve öğrencileri, İspanyol devi Real Madrid ile final yolunda kozlarını paylaşıyor
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MADRİD'E ŞANS TANIMIYOR
Temsilcimiz Fenerabahçe, son yıllarda Avrupa Ligi arenasında karşılaştığı Real Madrid'e şans tanımıyor. Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisine karşı taraftarı önünde oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunda bu yıl İstanbul'da karşılaşmada Madrid'i deviren Kanarya, deplasmandaki müsabakadan ise yenilgiyle ayrılmıştı.
REKORLARIN ADAMI ZELJKO OBRADOVİC
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, rekorları alt-üst ediyor. 8 kez Avrupa Ligi'ni kazanan koç olarak tarihe geçen Sırp hoca, Final Four'da da bu arenadaki 500. maçına çıkacak. Avrupa Ligi'nde 498 karşılaşmada takımlarını yöneten tecrübeli hoca, oynanacak 2 maçın ardından 5. kez dalya yapacak.
EVİNDE OYNAYAN KAZANIYOR
Avrupa Ligi tarihinde Final Four'a ev sahipliği yapan 6 takımdan 4'ü mutlu sona ulaştı. İspanyol Barcelona ile Real Madrid, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ve Yunan Panathinaikos, taraftarları önünde oynanan Dörtlü Final'de kupayı kaldırma başarısı gösterdi. Yalnızca İtalyan Kinder Bologna ile Rus temsilcisi CSKA Moskova kendi salonlarında hüsran yaşadı.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:34
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Esteban sezon sonu
Toplam 3
Yorum
Edimen Onur da estaban da istikrarsız,direkt oynayacak üst düzey bir yabancı kaleci alalım.yedek olarak da istikrarlı bir yerli kaleci yeterli olur
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İlk finalist Olimpiakos
Toplam 2
Yorum
galasaray ohaa iste türk yunan finali....insallah!!
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20.00 | Galatasaray - Osmanlıspor
Toplam 5
Yorum
Maho Sinan süper ya
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