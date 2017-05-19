F.Bahçeliler 4'lü finale teknelerle akın etti
Avrupa basketbolunun önde gelen takımlarının şampiyonluk için mücadele verdiği Euroleague Final Four, İstanbul'da büyük coşku yarattı.
Maçtan saatler önce Kadıköy'de buluşan taraftarlar, teknelerle maçın oynandığı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'na hareket etti. Tekneler arası hep birlikte marşlar söyleyen, tezahüratlar yapan taraftarlar, unutulmaz keyif dolu anlar yaşadı.
Daha önce 1992 ve 2012 yıllarında 'dörtlü final'e ev sahipliği yapan İstanbul'da basketbol severlerin yarı final maçlarına ilgisi yoğundu. Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran taraftarlar yarı finalin nefes kesen mücadelesinde Fenerbahçe'yi coşkuyla desteklerken, dünyaca ünlü basketbol yıldızlarını da izleme fırsatı buldular.
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Fenerbahçe-Real Madrid ve CSKA Moskova-Olimpiakos maçları öncesinde coşku öğle saatlerinde Kadıköy'de başladı. Formalar, atkılar ve flamalarla tekneleri dolduran taraftarlar, marşlar söyleyerek Sinan Erdem Spor Salonu'na hareket ettiler.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:42
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20.00 | Galatasaray - Osmanlıspor
Toplam 1
Yorum
Gerçek GS li Bu 11 le yenebiliriz
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Hasan belirsiz
Toplam 10
Yorum
Ahmet Ne içtiysen bize de söyle Kuyt kim tanıyor musun ?Ona da bi cevap sana zahmet :)
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''Birçoğunuz seneye yok''
Toplam 4
Yorum
SERDAR ADVOCATIN VERDİĞİ OYUNCU DEĞERLENDİRMELERİNİ YÖNETİM KESİNLİKLE DEĞERLENDİRMELİ AYNI TİP OYUNCULARI GÖNDERİP OYUNCU PROFİLLERİNİ DEĞİTİRMELİ
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