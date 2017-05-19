Dimitris Itoudis: “Olympiakos, bizden daha çok savaştı”
CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos’un çok iyi bir takım olduğunu belirterek, “Bizden daha çok savaştılar. Hücumda durdular ve ritmimizi bozdular” dedi.
Oyun planınız var mı şeklindeki soruya Itoudis, "Gerçekten bunu mu soruyorsunuz?" diyerek sinirlendi.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:53
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Esteban sezon sonu
Toplam 3
Yorum
Edimen Onur da estaban da istikrarsız,direkt oynayacak üst düzey bir yabancı kaleci alalım.yedek olarak da istikrarlı bir yerli kaleci yeterli olur
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İlk finalist Olimpiakos
Toplam 2
Yorum
galasaray ohaa iste türk yunan finali....insallah!!
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20.00 | Galatasaray - Osmanlıspor
Toplam 5
Yorum
Maho Sinan süper ya
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