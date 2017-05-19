 Dimitris Itoudis: “Olympiakos, bizden daha çok savaştı” – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    : “Olympiakos, bizden daha çok savaştı”

    Dimitris Itoudis: “Olympiakos, bizden daha çok savaştı”

    CSKA Moskova Başantrenörü , Olympiakos’un çok iyi bir takım olduğunu belirterek, “Bizden daha çok savaştılar. Hücumda durdular ve ritmimizi bozdular” dedi.

    CSKA Moskova, THY Euroleague Final-Four'da mücadele ettiği Olympiakos'a 82-78'lik skorla mağlup oldu ve elendi. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan CSKA Moskova Başantrenörü , "Olympiakos'u tebrik ederim. Yarı finalde bir bakıma finaldir. İyi ve kötü yanlarımız oldu. Takım olarak iyi şeyleri sürdüremedik. Son çeyrekte Olympiakos geri gelip, iyi işler çıkardı. Maç iki takıma da çok yakındı. Analiz ile ilgili çok şey söylenir ama bizim için zor bir an. Ne yazık ki finale kalamadık. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Kendimize inanmaya devam edeceğiz. Olympiakos çok iyi bir takım. Burada herkesin şansı var. Bizden daha çok savaştılar. Hücumda durdular ve ritmimizi bozdular" şeklinde konuştu.

    Oyun planınız var mı şeklindeki soruya Itoudis, "Gerçekten bunu mu soruyorsunuz?" diyerek sinirlendi.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dimitris Itoudis: “Olympiakos, bizden daha çok savaştı” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.