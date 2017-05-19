 CSKA Moskova-Olympiakos – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    CSKA Moskova-Olympiakos

    CSKA Moskova-Olympiakos

    Final Four’da sahneyi ilk olarak CSKA Moskova-Olympiakos alıyor. Son şampiyon ile Yunan devinin mücadelesi Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda perde CSKA Moskova- Olympiakos maçıyla açılıyor. Avrupa Ligi son şampiyonu Moskova ile Yunan ekibinin mücadelesi saat 18.30'da başladı. Bu karşılaşma da TRT Spor ve beİN Sports 3'ten yayınlanıyor.

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    Normal sezonda oynanan iki maçı da Rus temsilcisi kazanırken, 2012'de İstanbul finalde karşılaşan bu iki ekibin mücadelesinde Yunan ekibi zafere uzanmıştı. CSKA Moskova'nın yıldız ismi Milos Teodosic, bugünkü karşılaşmayla iğneyle çıkacak. Yerel liginde sakatlığı nedeniyle son iki maçı kaçıran Sırp oyuncunun son durumuyla ilgili takımın başanterönü Itoudis şunları söyledi: "Antrenmanlara başladı. Yüzde 100 hazır olmasa da Final Four öncesi isteği ve kararlılığı en üst düzeyde. İğneyle oynayacak."
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:37
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