CSKA Moskova-Olympiakos
Final Four’da sahneyi ilk olarak CSKA Moskova-Olympiakos alıyor. Son şampiyon ile Yunan devinin mücadelesi Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor
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Normal sezonda oynanan iki maçı da Rus temsilcisi kazanırken, 2012'de İstanbul finalde karşılaşan bu iki ekibin mücadelesinde Yunan ekibi zafere uzanmıştı. CSKA Moskova'nın yıldız ismi Milos Teodosic, bugünkü karşılaşmayla iğneyle çıkacak. Yerel liginde sakatlığı nedeniyle son iki maçı kaçıran Sırp oyuncunun son durumuyla ilgili takımın başanterönü Itoudis şunları söyledi: "Antrenmanlara başladı. Yüzde 100 hazır olmasa da Final Four öncesi isteği ve kararlılığı en üst düzeyde. İğneyle oynayacak."
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:37
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''Birçoğunuz seneye yok''
Toplam 3
Yorum
Akyuz Avacado bende senin yuzune soyliyorum, sende seneye yok.
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Hasan belirsiz
Toplam 9
Yorum
SERDAR UMARIM GİDER. AMA NE YAZIK Kİ TEKNİK KAPASİTESİ ZAYIF FUTBOLCULARI FENERBAHÇE EMEKLİ ETMEDEN GÖNDERMEZ. SELÇUK, KUYT GİBİ..
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Eylül şansı hala var
Toplam 3
Yorum
SERDAR 30 YAŞ ÜSTÜ ADAMLARA O KADAR PARA VERİLİRSE RUHSUZ İNSANLARLA FUTBOL OYNANMAYA ÇALIŞILIRSA OLACAĞI BU. İSİM DEĞİL İCRAAT YAPACK OYUNCU GEREK
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