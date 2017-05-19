CSKA Moskova-Olympiakos

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SinanErdem Spor Salonu'nda perdemaçıyla açılıyor. Avrupa Ligi son şampiyonu Moskova ile Yunan ekibinin mücadelesi saat 18.30'da başladı. Bu karşılaşma dave'ten yayınlanıyor.Normal sezonda oynanan iki maçı datemsilcisi kazanırken, 2012'de İstanbul finalde karşılaşan bu iki ekibin mücadelesinde Yunan ekibi zafere uzanmıştı.Moskova'nın yıldız ismi, bugünkü karşılaşmayla iğneyle çıkacak. Yerel liginde sakatlığı nedeniyle son iki maçı kaçıranoyuncunun son durumuyla ilgili takımın başanterönüşunları söyledi: "Antrenmanlara başladı. Yüzde 100 hazır olmasa daöncesi isteği ve kararlılığı en üst düzeyde. İğneyle oynayacak."