''Bu kez olacak''
Final Four basın toplantısında Sırp çalıştırıcı, 16 Final Four’da, 8 kupa kazanmasının avantaj olmadığını belirtip takımı öne çıkardı: “Oyuncularım iki senedir ciddi deneyim kazandı. Takımımızı da koruduk. Final Four’da asıl bu faktör yardımcı olacak.”
HAZIR OLMAMIZ ÖNEMLİ
Dev organizasyonun İstanbul'da yapılacak olmasına değinen şampiyon koç, "Sezon başından beri bize bu durum soruluyor. 'Mutlaka Final Four'a kalmalısınız' deniyordu. Artık buradayız. Bu hedefi gerçekleştirmekten mutluyuz. Geçen sene Berlin'de de çok sayıda taraftarımız vardı. Burada da olacak. Bu oyunun bir parçası. İyi maçlar çıkarmak için bizim hazır olmamız gerekiyor. Bu, taraftar desteğinin de ötesinde önemli bir şey" ifadelerini kullandı.
Son 7 yılda 6 farklı takımın şampiyon olduğu Final Four'da sürpriz yaşanıp yaşanmayacağı yönündeki soruya tecrübeli baş antrenör, "Nasıl bir sürpriz olabilir ki? Burası Final Four. Hiçbir sonuç sürpriz değildir. Katılan ekiplerin hepsi güçlü ve bu alanda başarılara sahip. Kazanmak kolay olmayacak" yanıtını verdi.
DE COLO: CSKA'dan De Colo yeni formatın daha heyecanlı olduğunu ve ilkleri yaşadıklarını vurguladı. Fransız basketbolcu, "İlk kez daha önce karşılaştığımız takımlarla oynayacağız. Bu format ligi çok daha heyecanlı yaptı. Olympiakos'a karşı daha önce maç yaptık ve bu sayede de daha iyi olmalıyız" dedi.
SPANOULİS: Yunan devinin en önemli kozu Spanoulis, 2012'de İstanbul'da kazandıkları şampiyonluğun takımlarının gelişimine büyük katkı sağladığını vurguladı. Spanoulis, "Olağanüstü hatıralardı. O şampiyonluk takımımızın gelişmesi için çok yardımı oldu. Ama şimdi bugüne bakmamız lazım" uyarısını yaptı.
LLUL: R.Madrid 'in tecrübeli kaptanı ve son saniye basketleriyle ünlü oyuncusu Llul, F.Bahçe'ye iyi hazırlandıklarını söyledi. İspanyol yıldız, "Son topa kalırsa; evet yine ben kullanırım. İlk hedef F.Bahçe'ye karşı yarı final maçımız. Tüm odağımız buraya göre" değerlendirmesinde bulundu.
BOGDANOVİC: F.Bahçe'nin yıldız skoreri Bogdan Bogdanovic, şampiyonluk şifrelerini verdi. Sırp forvet, "Deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki, Final Four'da çok farklı bir enerji oluyor. Bu durum baskı da yaratabiliyor. Son maçlardaki iyi performansımızı sürdürmemiz lazım" diye konuştu.
OBRA'YA GÖZDAĞI
CSKA Moskova Başantrenörü Itoudis, uzun süre yardımcılığını yaptığı Obra'ya karşı geçen yıl kazandığı şampiyonluğun hatırlatılması üzerine, "Yine tekrar edeceğim. Itoudis, Obradovic'e karşı değil, CSKA, Fener'e karşıydı" yorumu yaptı.
5 YENİLGİ KORKUSU!
R.Madrid koçu Pablo Laso'ya, F.Bahçe'ye karşı son 6 maçlarında 5 yenilgi aldıkları hatırlatıldı. İspanyol çalıştırıcı bu istatistikten haberi yokmuş gibi davranıp, "Bilmiyordum açıkçası. Bu istatistiğin çok bir anlamı yok ve hiç endişe etmiyorum. Sadece yarınki maçı düşünüyorum" dedi.
YENİ FORMAT KOLAY DEĞİL
Olympiakos koçu Sfairopoulos yeni formatta şampiyonluğun kolay olmadığını söyledi. Yunan çalıştırıcı, "Son 7 yılda 6 takımın şampiyon olması takımların çok güçlü olduğunu gösterir. Yeni formatta ilk olmak hiç kolay değil" diye konuştu
MÜTHİŞ BİR ORGANİZASYONUZ
Üst üste 3. kez Final Four'da olduklarına vurgu yapan Zeljko Obradovic, bu doğrultuda F.Bahçe'nin büyüklüğüne dikkat çekti. Sırp koç, "Çok büyük bir kulüp ve müthiş bir organizasyonuz" ifadelerini kullandı.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:24
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
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