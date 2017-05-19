 Blatt:F.Bahçe kazanacak – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Blatt:F.Bahçe kazanacak

    Blatt:F.Bahçe kazanacak
    Darüşşafaka'nın başında Avrupa Ligi'nde çeyrek final başarısı gösteren David Blatt'tan Final Four öncesi Fenerbahçe'ye destek... ABD'li hoca, bu hafta sonu Fenerbahçe taraftarı olacağını belirtip, "Kariyerimde çok kez Final Four'a katılma şansı elde ettiğim için çok şanslıyım. Çok özel bir organizasyon. Dört takım da harika takımlar, o takımların kalitesini biliyorum. Ligimizin hak ettiği değeri görmesini istiyorum. Fenerbahçe bizim temsilcimiz, o yüzden onlara şans diliyorum. Umarım Fenerbahçe kazanacak" diye konuştu.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:31
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