Basketbol ülkesiyiz
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Türkiye bir basketbol ülkesi. Devletimizin desteğiyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz” dedi
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Türkoğlu, "Umarım çok başarılı bir organizasyon olacak. Binlerce basketbolsever canlı izleyecek. Milyonlarcası da televizyonlarından bu rekabeti takip edecek. Umarım İstanbul'un güzelliğinin de tadını çıkarırsınız" dedi.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:24
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
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