 Basketbol ülkesiyiz – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Basketbol ülkesiyiz

    Basketbol ülkesiyiz

    TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Türkiye bir basketbol ülkesi. Devletimizin desteğiyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz” dedi

    TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Final Four basın toplantısında ülkemizin basketbolda katettiği mesafeye dikkat çekti. Türkoğlu, "Türkiye bir basketbol ülkesi. Ligimiz, Avrupa'nın en önemli liglerinden biri kabul ediliyor. Artan popülaritesiyle basketbola ilgi büyüyor. Devletimizin desteğiyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı. TBF Başkanı, İstanbul'da 3. kez Final Four'u yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını hatırlatarak, ülke tanıtımına yapılacak katkıya dikkat çekti.

    TANITIMA BÜYÜK KATKI
    Türkoğlu, "Umarım çok başarılı bir organizasyon olacak. Binlerce basketbolsever canlı izleyecek. Milyonlarcası da televizyonlarından bu rekabeti takip edecek. Umarım İstanbul'un güzelliğinin de tadını çıkarırsınız" dedi.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:24
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