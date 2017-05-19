 Aziz Yıldırım soyunma odasında başarı diledi – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    soyunma odasında başarı diledi

    Aziz Yıldırım soyunma odasında başarı diledi

    THY Euroleague Final Four'da Real Madrid ile karşılaşacak olan Fenerbahçe takımı soyunma odasında son hazırlıklarını yaparken Başkan 'ın sürprizi ile karşılaştı.

    Sahadan çıkarak takımın soyunma odasına giden Yıldırım, tüm oyuncu ve teknik ekibe başarılar diledi. Artık kupayı kazanmaları gerektiğini belirten 'ın "Siz en büyüksünüz. Taraftarın önünde bunu başarabilirsiniz. Önce bu maçı alın ardından finalde inşallah kupa sizin" dediği öğrenildi.

    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:57
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