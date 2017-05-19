Aziz Yıldırım soyunma odasında başarı diledi
THY Euroleague Final Four'da Real Madrid ile karşılaşacak olan Fenerbahçe takımı soyunma odasında son hazırlıklarını yaparken Başkan Aziz Yıldırım'ın sürprizi ile karşılaştı.
Sahadan çıkarak takımın soyunma odasına giden Yıldırım, tüm oyuncu ve teknik ekibe başarılar diledi. Artık kupayı kazanmaları gerektiğini belirten Aziz Yıldırım'ın "Siz en büyüksünüz. Taraftarın önünde bunu başarabilirsiniz. Önce bu maçı alın ardından finalde inşallah kupa sizin" dediği öğrenildi.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:57
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Esteban sezon sonu
Toplam 3
Yorum
Edimen Onur da estaban da istikrarsız,direkt oynayacak üst düzey bir yabancı kaleci alalım.yedek olarak da istikrarlı bir yerli kaleci yeterli olur
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İlk finalist Olimpiakos
Toplam 2
Yorum
galasaray ohaa iste türk yunan finali....insallah!!
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20.00 | Galatasaray - Osmanlıspor
Toplam 5
Yorum
Maho Sinan süper ya
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