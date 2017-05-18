Fenerbahçe'nin rakibi Real
THY Euroleague Final-Four’da İspanyol ekibi Real Madrd ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Öte yandan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Bogdan Bogdanovic, antrenman sırasında Nisan ayı MVP (En değerli oyuncu) ödülünü Obradovic'in elinden aldı. Fenerbahçe ile Real Madrid arasındaki mücadele yarın 21.30'da başlayacak.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:33
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Fatih Terim o günü anlattı!
Toplam 14
Yorum
Zugurt aga Gormemisligin nirvanasi...bugun askerlik cagina gelmis insanlar o tarihte portakalda vitamindindiler..zavalli komikler;;)))
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Asıl hedef Emre Mor
Toplam 17
Yorum
karakartal emrenin yerinde olsam dortmundda kalırım "kendimi burada geliştirmek istiyorum" derim illa kiralanacaksada hollanda olmalı. türkiye değil.
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Liderde keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal fatih aksoyu bütün hazırlık maçlarında izledim 1-2 seneye kalmaz beşiktaşın as oyuncusu olur gibime geliyor sağlam bir topçu
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