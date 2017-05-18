 Fenerbahçe'nin rakibi Real – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'nin rakibi Real

    Fenerbahçe'nin rakibi Real

    THY Euroleague Final-Four’da İspanyol ekibi Real Madrd ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek THY Euroleague Final-Four'da mücadele edecek Türk takımı olan Fenerbahçe, finale yükselmek için İspanyol ekibi Real Madrid ile oynayacak. Müsabakanın oynanacağı salonda Madrid maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, basına açık bölümünde şut antrenmanı yaptı.

    Öte yandan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Bogdan Bogdanovic, antrenman sırasında Nisan ayı MVP (En değerli oyuncu) ödülünü Obradovic'in elinden aldı. Fenerbahçe ile Real Madrid arasındaki mücadele yarın 21.30'da başlayacak.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:33
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