 ''İstanbul benzersiz bir kent'' – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ''İstanbul benzersiz bir kent''

    ''İstanbul benzersiz bir kent''

    Euroleague Başkanı ve CEO’su ’dan Türkiye’ye övgü dolu sözler.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Avrupa Ligi Final Four mücadelesi öncesi hareketli günler yaşanıyor. Euroleague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu, ligin resmi sponsoru olan SEK ile dün 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni sırasında konuşma yapan Bertomeu, "Maçlar eşsiz bir atmosferde oynanacak. İstanbul benzersiz bir kent. Fenerbahçe de evinde gibi oynayacak. Dört takımdan üst düzey bir turnuva bekliyoruz. Türkiye'de yerel ligle ilgili de bir kriz görmüyorum. İspanya problemler yaşıyor ama Türkiye ve Almanya'da böyle bir durum söz konusu değil."
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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