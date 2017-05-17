Final-Four maçları şifresiz yayınlanacak

İstanbul'da düzenlenecek olan THY Avrupa Ligi Final-Four maçları öncesinde yayıncı kuruluştan başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm basketbolseverlere müjdeli bir haber geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar yeniden Final-Four'a katılarak şampiyonluk mücadelesi verecek olan takımlarını televizyon başında şifresiz olarak izleyebilecek.



TRTSPOR'DAN DA ŞİFRESİZ

19 mayıs cuma günü başlayacak ve 21 mayıs pazar günü sona erecek olan Final-Four organizasyonunu Trt Spor şifresiz olarak yayınlayacak. Şampiyonluk kupası İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda sahibini bulacak.