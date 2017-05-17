Final-Four maçları şifresiz yayınlanacak
Fenerbahçe'nin de yer aldığı Euroleague Final Four maçlarının yayıncı kuruluş tarafından şifresiz olarak yayınlanacağı duyuruldu.
İstanbul'da düzenlenecek olan THY Avrupa Ligi Final-Four maçları öncesinde yayıncı kuruluştan başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm basketbolseverlere müjdeli bir haber geldi.
Fenerbahçeli taraftarlar yeniden Final-Four'a katılarak şampiyonluk mücadelesi verecek olan takımlarını televizyon başında şifresiz olarak izleyebilecek.
TRTSPOR'DAN DA ŞİFRESİZ
19 mayıs cuma günü başlayacak ve 21 mayıs pazar günü sona erecek olan Final-Four organizasyonunu Trt Spor şifresiz olarak yayınlayacak. Şampiyonluk kupası İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda sahibini bulacak.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:34
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UEFA zaferinin 17. yılı kutlandı
Toplam 1
Yorum
Lİ EFSANELER HEPİNİZE EN İÇTEN EN YÜREKTEN SEVGİ VE SAYGILARIMIZI SUNARIZ GS YIN UNUTULMAZLARI. SİZLERİSENELER SONRA BİR ARADA GÖRMEK İYİ OLANIN EN GÜZE
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Yan bile bakmayacaksın!
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Yorum
Kral Beşiktaşlı Doğru olmamakla birlikte, yıllardır bizim canımızın nasıl yandığını ancak canınız yandığı zaman anladınız değil mi? Ağlamaya hiç gerek yok.
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G.Saray’ın kapısından döndü
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Mustafa Transferinden komisyon alamayanlar enge olmuş olabilir.
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