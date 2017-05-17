 Final-Four maçları şifresiz yayınlanacak – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Final-Four maçları şifresiz yayınlanacak

    Final-Four maçları şifresiz yayınlanacak

    'nin de yer aldığı Euroleague Final Four maçlarının yayıncı kuruluş tarafından şifresiz olarak yayınlanacağı duyuruldu.

    İstanbul'da düzenlenecek olan THY Avrupa Ligi Final-Four maçları öncesinde yayıncı kuruluştan başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm basketbolseverlere müjdeli bir haber geldi.

    Fenerbahçeli taraftarlar yeniden Final-Four'a katılarak şampiyonluk mücadelesi verecek olan takımlarını televizyon başında şifresiz olarak izleyebilecek.

    TRTSPOR'DAN DA ŞİFRESİZ
    19 mayıs cuma günü başlayacak ve 21 mayıs pazar günü sona erecek olan Final-Four organizasyonunu Trt Spor şifresiz olarak yayınlayacak. Şampiyonluk kupası İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda sahibini bulacak.

    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:34
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