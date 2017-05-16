 Tecrüben yeter – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Tecrüben yeter

    Tecrüben yeter

    Sarı-lacivertliler, Dörtlü Final öncesi kadrosuna da tecrübesine de güveniyor.

    'nde üst üste 3. kez dörtlü finale kalan Fenerbahçe'de geri sayım sürüyor. İstanbul'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek organizasyonda yer almaya hak kazanan sarı- lacivertli takımda tecrübeli oyuncuların fazlalığı dikkati çekti. İki yıl önce Madrid'de düzenlenen Dörtlü Final'de 3, geçen sezon Berlin'de 7 tecrübeli oyuncuyla mücadele eden Kanarya'da bu sayı İstanbul'daki organizasyonda 12'ye çıktı.

    Dörtü Final için ekibin en deneyimli ismi ise Kostas Sloukas durumunda. Geçen sezon başında Olympiakos'tan transfer olan 26 yaşındaki basketbolcu, 3'ü Yunan ekibinde olmak üzere 5. kez bu heyecanı yaşayacak.

    POTANIN EL CLASİCO'SU
    F.Bahçe-Real Madrid arasındaki maç öncesi İspanyol başantrenör Pablo Laso, THY Avrupa Ligi resmi sitesine konuştu. Laso, zorlu karşılaşma için ilginç bir yorumda bulundu: "R.Madrid ile arasındaki her maç dikkat çekicidir. Bu mücadeleler basketbolun El Clasico'sudur."

    BİLETLER KAPIŞ KAPIŞ
    Futbola ilgi göstermeyen F.Bahçe taraftarı basketbolda ise adeta coşuyor. Sarı-lacivertli kulüpten dün yapılan açıklamada çıkarılan ekstra biletlere yoğun ilgi olduğu belirtildi ve "Biletler, taraftarlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgiyle beraber tükenmiştir. İlgiye teşekkür ederiz" denildi.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:20
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