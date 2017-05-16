Tecrüben yeter
Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final öncesi kadrosuna da tecrübesine de güveniyor.
Dörtü Final için ekibin en deneyimli ismi ise Kostas Sloukas durumunda. Geçen sezon başında Olympiakos'tan transfer olan 26 yaşındaki basketbolcu, 3'ü Yunan ekibinde olmak üzere 5. kez bu heyecanı yaşayacak.
POTANIN EL CLASİCO'SU
F.Bahçe-Real Madrid arasındaki maç öncesi İspanyol başantrenör Pablo Laso, THY Avrupa Ligi resmi sitesine konuştu. Laso, zorlu karşılaşma için ilginç bir yorumda bulundu: "R.Madrid ile Fenerbahçe arasındaki her maç dikkat çekicidir. Bu mücadeleler basketbolun El Clasico'sudur."
BİLETLER KAPIŞ KAPIŞ
Futbola ilgi göstermeyen F.Bahçe taraftarı basketbolda ise adeta coşuyor. Sarı-lacivertli kulüpten dün yapılan açıklamada çıkarılan ekstra biletlere yoğun ilgi olduğu belirtildi ve "Biletler, taraftarlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgiyle beraber tükenmiştir. İlgiye teşekkür ederiz" denildi.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:20
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
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