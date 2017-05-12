 Bogdanovic ve Udoh ‘en iyi 5’te – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Bogdanovic ve Udoh ‘en iyi 5’te

    Bogdanovic ve Udoh ‘en iyi 5’te

    Dörtlü Finali'nde oynayacak 'den Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh, sezonun en iyi 5'ine seçildi.

    Taraftarlar ve basın mensuplarının oylarıyla belirlenen 2016-17 sezonunun en iyi 5'leri, Avrupa Ligi'nin internet sitesinden açıklandı. En iyi 5'te Bogdanovic ve Udoh'un yanı sıra Real Madrid'den Sergio Llull, CSKA Moskova'dan Nando De Colo ve Olympiakos'tan Georgios Printezis yer aldı.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
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