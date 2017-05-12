Bogdanovic ve Udoh ‘en iyi 5’te
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde oynayacak Fenerbahçe'den Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh, sezonun en iyi 5'ine seçildi.
Taraftarlar ve basın mensuplarının oylarıyla belirlenen 2016-17 sezonunun en iyi 5'leri, Avrupa Ligi'nin internet sitesinden açıklandı. En iyi 5'te Bogdanovic ve Udoh'un yanı sıra Real Madrid'den Sergio Llull, CSKA Moskova'dan Nando De Colo ve Olympiakos'tan Georgios Printezis yer aldı.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
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Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Bogdanovic ve Udoh ‘en iyi 5’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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