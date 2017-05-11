İki Fenerbahçeli isim 'Yılın 5'i'ne seçildi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımının başarılı oyuncuları Ekpe Udoh ve Bogdan Bogdanovic, Euroleague'de 2016-2017 sezonunun en iyi beşine seçildi.

Bogdan Bogdanovic, bu sezon Euroleague'de 20 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 14.5 sayı, 3.6 ribaund, 3.9 asist ve 17 verimlilik puanı ortalamaları üretti. Bogdan, Play-off'ta oynanan Panathinaikos Superfoods serisinin ilk iki maçındaki performansıyla, Play-off ilk iki karşılaşmasının en değerli oyuncusu olmuş ve Euroleague genelinde de Nisan ayı MVP'si seçilmişti.

Harika bir sezonu geride bırakan Ekpe Udoh ise bu sezon 29 Euroleague maçına çıktı ve 12 sayı, 7.6 ribaund, 1.9 asist, 2.1 blok ve 19.9 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı. Ekpe, ribaund ve blok istatistiklerinde Euroleague lideri olurken, Euroleague koçları arasında yapılan ankette de en iyi savunmacı anketinde ikinci sırada yer aldı. Ekpe, normal sezonun dördüncü haftasında ve Play-off üçüncü karşılaşmalarında da MVP ödülüne layık görülmüştü.

Euroleague'de en iyi oyuncuların belirlendiği ilk beşte şu isimler yer aldı:

- Sergio Llull (Real Madrid)

- Nando De Colo (CSKA Moskova)

- Bogdan Bogdanovic (Fenerbahçe)

- Georgios Printezis (Olimpiakos)

- Ekpe Udoh (Fenerbahçe)