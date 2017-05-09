 ''Savaşacağız'' – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    ''Savaşacağız''

    ''Savaşacağız''

    Final Four öncesi medya gününe katılan F.Bahçe Basketbol Takımı Antrenörü Obradovic, “Bu kez kazanacağız” derken, kaptan Melih, “Savaşacağız” dedi.

    çeyrek final serisinde karşılaştığı Panathinaikos Superfoods'u 3-0'la geçerek, 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek olan Final Four'a katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Antrenör Obradovic, "En iyisini yapmaya çalışacağız. Final Four İstanbul'da olduğu için omuzlarımıza ekstra yük bindi" dedi.

    Obradovic çok iyi oyunculara sahip olduğunu belirterek, "Geçen sene şampiyonluğu kıl payı kaçırdık, bu kez kazanacağız" dedi. Final Four'a kaldıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını belirten takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise, "Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız" diye konuştu.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:58
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