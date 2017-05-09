''Savaşacağız''
Final Four öncesi medya gününe katılan F.Bahçe Basketbol Takımı Antrenörü Obradovic, “Bu kez kazanacağız” derken, kaptan Melih, “Savaşacağız” dedi.
Turkish Airlines Euroleague çeyrek final serisinde karşılaştığı Panathinaikos Superfoods'u 3-0'la geçerek, 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek olan Final Four'a katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Antrenör Obradovic, "En iyisini yapmaya çalışacağız. Final Four İstanbul'da olduğu için omuzlarımıza ekstra yük bindi" dedi.
Obradovic çok iyi oyunculara sahip olduğunu belirterek, "Geçen sene şampiyonluğu kıl payı kaçırdık, bu kez kazanacağız" dedi. Final Four'a kaldıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını belirten takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise, "Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız" diye konuştu.
Obradovic çok iyi oyunculara sahip olduğunu belirterek, "Geçen sene şampiyonluğu kıl payı kaçırdık, bu kez kazanacağız" dedi. Final Four'a kaldıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını belirten takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise, "Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız" diye konuştu.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
''Savaşacağız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.