 Söz devlerde – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Söz devlerde

    Söz devlerde
    Panathinaikos'u 3-0'lık seriyle geçerek 'nde Dörtlü Finale yükselen Fenerbahçe, dev organizasyon öncesinde yarın basın mensuplarıyla buluşacak. Ülker Sports Arena'da saat 12.30'da gerçekleşecek olan medya gününde öncelikle Euroleague yetkilileri röportajlar ve çekimler yapacak. Ardından basın mensupları, sarı-lacivertli oyuncuların 4'lü finalle ilgili görüşlerini alacak.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:36
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