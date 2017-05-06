 O hakem yine final four’da! – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    O hakem yine final four’da!

    O hakem yine final four’da!
    F.Bahçe'nin yer aldığı İstanbul'da düzenlenecek Euroleagu Final Four'unda görevli hakemler belli oldu. 8 hakem şöyle: Luigi Lamonica, Boris Ryzhyk, Daniel Hierrezuelo, Milivoje Jovcic, Olegs Latisevs, Robert Lottermoser, Fernando Rocha, Damir Javor. Sloven hakem Javor, geçen sezon CSKAF. Bahçe finalindeki kararlarıyla temsilcimizi ince ince doğramıştı.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:08
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