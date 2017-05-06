O hakem yine final four’da!
F.Bahçe'nin yer aldığı İstanbul'da düzenlenecek Euroleagu Final Four'unda görevli hakemler belli oldu. 8 hakem şöyle: Luigi Lamonica, Boris Ryzhyk, Daniel Hierrezuelo, Milivoje Jovcic, Olegs Latisevs, Robert Lottermoser, Fernando Rocha, Damir Javor. Sloven hakem Javor, geçen sezon CSKAF. Bahçe finalindeki kararlarıyla temsilcimizi ince ince doğramıştı.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
O hakem yine final four’da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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