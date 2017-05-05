 F.Bahçe'de kombine fiyatları açıklandı! – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    F.Bahçe'de kombine fiyatları açıklandı!

    F.Bahçe'de kombine fiyatları açıklandı!

    Kulübü, basketbol branşı için Ülker Arena kombine fiyatlarını açıkladı. 650 ilâ 25 bin TL arasında değişen fiyatlar için taraftar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

    Kulübü, basketbolda kombine yenilemelerinin pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Açıklamanın ardından ise özellikle sosyal medyada kulübü büyük tepki vardı. Fiyatların bu sezona göre aşırı derecede arttığını belirten taraftarlar kulübü mesaj yağmuruna tuttu.

    Fenerbahce.org'dan yapılan açıklama ve yeni fiyatlar şu şekilde:

    ''Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2017-2018 sezonu Lig ve Euroleague maçlarında geçerli olacak kombine kartlarının yenileme işlemleri, 8 Mayıs Pazartesi günü Fenerbahçe Ülker Sports Arena Batı Girişi Bilet Gişesi'nde başlıyor.

    Kombine yenileme ve satış sürecinde çalışma saatleri 10.00-19.00 arasıdır. Cumartesi ve Pazar günleri de yenileme ve satış olacaktır.

    2017-2018 sezonu kombine kart yenileme ve satışları, her taraftarımızın en fazla bir kombine karta sahip olabileceği şekilde yapılacaktır. Geçtiğimiz yıl birden fazla kombine kart sahibi olan taraftarlarımızın, kombine kartlarını devretmeleri gerekmektedir. Devir işlemi için, devredilecek kombinenin yeni sahibinin kimlik fotokopisi, cep telefonu numarası ile e-posta ve fatura adresinin tedarik edilmesi zorunludur. Devir işlemlerinde, %10 yenileme indirimi geçerli olacaktır.''
    Kombine yenileme ve satış tarihleri aşağıdaki gibidir:

    Yenileme:
    8 Mayıs – 10 Haziran (%10 İndirimli Yenileme)

    Genel Satış:
    12 Haziran

    Kombine fiyatları ise şu şekildedir:
    Saha içi 1. Sıra – 25.000 TL
    Saha içi 2. Sıra - 17.500 TL
    Saha içi 3. Sıra - 15.000 TL
    Kategori 1 A Sırası – 7.500 TL
    Kategori 1 B Sırası – 6.500 TL
    Kategori 1 C-T Sıraları Arası: 5.000 TL
    Kategori 1B (203-204-213-214): 3.500 TL
    Kategori 2 – 2.500 TL
    Kategori 3 – 1.800 TL
    Kategori 4 – 1.300 TL
    Kategori 5 - 900 TL
    Kategori 6 - 750 TL
    Kategori 7 - 650 TL

    Önemli notlar:
    - Kombine satış ve yenileme merkezi, batı bilet satış gişesinde olacaktır.
    - Yenilemelerde %10 indirim uygulanacaktır.
    - Fenerbahçe Spor Kulübü divan, kongre ve temsilci üyelerine kişi başı bir koltuk olmak üzere genel satışta %10 indirim uygulanacaktır (yenileme indirimiyle birleştirilemez).
    - Kombine kart yenilemelerinde asıl koltuk sahibinin kimlik fotokopisinin getirilmesi zorunludur.
    - Birden fazla kombinesi olan taraftarlarımızın kombinelerini devretmesi gerekmektedir. Devir işlemi için kombinenin yeni sahibinin kimlik fotokopisi, cep telefonu numarası ile e-posta ve fatura adresinin tedarik edilmesi zorunludur.

    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:45
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