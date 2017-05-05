F.Bahçe'de kombine fiyatları açıklandı!

Fenerbahçe Kulübü, basketbolda kombine yenilemelerinin pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Açıklamanın ardından ise özellikle sosyal medyada kulübü büyük tepki vardı. Fiyatların bu sezona göre aşırı derecede arttığını belirten taraftarlar kulübü mesaj yağmuruna tuttu.

Fenerbahce.org'dan yapılan açıklama ve yeni fiyatlar şu şekilde:

''Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2017-2018 sezonu Lig ve Euroleague maçlarında geçerli olacak kombine kartlarının yenileme işlemleri, 8 Mayıs Pazartesi günü Fenerbahçe Ülker Sports Arena Batı Girişi Bilet Gişesi'nde başlıyor.

Kombine yenileme ve satış sürecinde çalışma saatleri 10.00-19.00 arasıdır. Cumartesi ve Pazar günleri de yenileme ve satış olacaktır.

2017-2018 sezonu kombine kart yenileme ve satışları, her taraftarımızın en fazla bir kombine karta sahip olabileceği şekilde yapılacaktır. Geçtiğimiz yıl birden fazla kombine kart sahibi olan taraftarlarımızın, kombine kartlarını devretmeleri gerekmektedir. Devir işlemi için, devredilecek kombinenin yeni sahibinin kimlik fotokopisi, cep telefonu numarası ile e-posta ve fatura adresinin tedarik edilmesi zorunludur. Devir işlemlerinde, %10 yenileme indirimi geçerli olacaktır.''

Kombine yenileme ve satış tarihleri aşağıdaki gibidir:



Yenileme:

8 Mayıs – 10 Haziran (%10 İndirimli Yenileme)



Genel Satış:

12 Haziran



Kombine fiyatları ise şu şekildedir:

Saha içi 1. Sıra – 25.000 TL

Saha içi 2. Sıra - 17.500 TL

Saha içi 3. Sıra - 15.000 TL

Kategori 1 A Sırası – 7.500 TL

Kategori 1 B Sırası – 6.500 TL

Kategori 1 C-T Sıraları Arası: 5.000 TL

Kategori 1B (203-204-213-214): 3.500 TL

Kategori 2 – 2.500 TL

Kategori 3 – 1.800 TL

Kategori 4 – 1.300 TL

Kategori 5 - 900 TL

Kategori 6 - 750 TL

Kategori 7 - 650 TL



Önemli notlar:

- Kombine satış ve yenileme merkezi, batı bilet satış gişesinde olacaktır.

- Yenilemelerde %10 indirim uygulanacaktır.

- Fenerbahçe Spor Kulübü divan, kongre ve temsilci üyelerine kişi başı bir koltuk olmak üzere genel satışta %10 indirim uygulanacaktır (yenileme indirimiyle birleştirilemez).

- Kombine kart yenilemelerinde asıl koltuk sahibinin kimlik fotokopisinin getirilmesi zorunludur.

- Birden fazla kombinesi olan taraftarlarımızın kombinelerini devretmesi gerekmektedir. Devir işlemi için kombinenin yeni sahibinin kimlik fotokopisi, cep telefonu numarası ile e-posta ve fatura adresinin tedarik edilmesi zorunludur.