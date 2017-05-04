 Real Madrid maçı 21.30’da – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Real Madrid maçı 21.30’da

    Real Madrid maçı 21.30’da
    'de Final-Four'a tek temsilcimiz Fenerbahçe kalmıştı. Program belli oldu. Buna göre Kanarya, Real Madrid ile yarı final maçını 19 Mayıs Cuma günü 21.30'da oynayacak.

    Program şöyle:

    19 MAYIS CUMA
    -18.30 Olympiakos-CSKA
    -21.30 F.Bahçe-Real Madrid

    21 MAYIS PAZAR
    -18.00 Üçüncülük maçı
    -21.00 Final maçı
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:07
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