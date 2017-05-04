Olympiakos'tan tahrik
Yunan ekibi Olympiakos, İstanbul'da düzenlenecek Final Four için tahrik çalışmalarına başladı!
Anadolu Efes'i 5. maçta yenerek seriyi 3-2 kazanan ve adını Final Four'a yazdıran Yunan temsilcisi, Final Four için çıkarttığı tişört ile gündeme oturdu.
İstanbul Boğazı ve Boğaziçi Köprüsü'nün yer aldığı tasarımda Ayasofya Camii'sine de yer verilirken minare eklenmemesi ve altına İstanbul yerine Konstantinopolis yazılması dikkat çekti.
Konstantinopolis yazısının hemen altında Final Four'u simgeleyen 2017 yazısında yer alan nazar boncuğu da dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:24
- Nerede ezeli rekabet
Toplam 12
Yorum
FB77 Fenerbahçe SPOR Kulübü
- Çetinkaya iş başında
Toplam 1
Yorum
gfb karaviev transferini sen yaptıysan çetinkaya git istifa t
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 1
Yorum
GFB Bence doğru olanı yapmış. Aslında 1 maçlık ceza yeterli olurdu. ama tarafsız olmayınca tff beşiktaş zorlanmasın diye verilen cezalar bunlar.
Olympiakos'tan tahrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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