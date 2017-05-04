 Olympiakos'tan tahrik – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Olympiakos'tan tahrik

    Olympiakos'tan tahrik

    Yunan ekibi Olympiakos, İstanbul'da düzenlenecek Final Four için tahrik çalışmalarına başladı!

    Anadolu Efes'i 5. maçta yenerek seriyi 3-2 kazanan ve adını Final Four'a yazdıran Yunan temsilcisi, Final Four için çıkarttığı tişört ile gündeme oturdu.

    İstanbul Boğazı ve Boğaziçi Köprüsü'nün yer aldığı tasarımda Ayasofya Camii'sine de yer verilirken minare eklenmemesi ve altına İstanbul yerine Konstantinopolis yazılması dikkat çekti.

    Konstantinopolis yazısının hemen altında Final Four'u simgeleyen 2017 yazısında yer alan nazar boncuğu da dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.

    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:24
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