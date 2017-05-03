Final-Four’da maç saatleri belli oldu
İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan THY Euroleague Final-Four’un programı açıklandı.
2016-2017 sezonu THY Euroleague Final-Four organizasyonu İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecekken, turnuvanın programı da belli oldu.
19-21 Mayıs tarihleri arasında oynanacak turnuvada son 4'e Fenerbahçe, Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos kalmıştı. Fenerbahçe yarı finalde Real Madrid ile 21.30'da karşılaşacak. CSKA Moskova ile Olympiaskos arasındaki maç ise 18.30'da başlayacak.
THY Euroleague Final-Four'un programı şöyle:
19 Mayıs Cuma
18.30 Olympiakos - CSKA Moskova
21.30 Fenerbahçe - Real Madrid
21 Mayıs Pazar
18.00 3.'lük maçı
21.00 Final maçı
19-21 Mayıs tarihleri arasında oynanacak turnuvada son 4'e Fenerbahçe, Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos kalmıştı. Fenerbahçe yarı finalde Real Madrid ile 21.30'da karşılaşacak. CSKA Moskova ile Olympiaskos arasındaki maç ise 18.30'da başlayacak.
THY Euroleague Final-Four'un programı şöyle:
19 Mayıs Cuma
18.30 Olympiakos - CSKA Moskova
21.30 Fenerbahçe - Real Madrid
21 Mayıs Pazar
18.00 3.'lük maçı
21.00 Final maçı
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
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