 Final-Four’da maç saatleri belli oldu – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Final-Four’da maç saatleri belli oldu

    Final-Four’da maç saatleri belli oldu

    İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan THY Euroleague Final-Four’un programı açıklandı.

    2016-2017 sezonu THY Euroleague Final-Four organizasyonu İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecekken, turnuvanın programı da belli oldu.

    19-21 Mayıs tarihleri arasında oynanacak turnuvada son 4'e Fenerbahçe, Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos kalmıştı. Fenerbahçe yarı finalde Real Madrid ile 21.30'da karşılaşacak. CSKA Moskova ile Olympiaskos arasındaki maç ise 18.30'da başlayacak.

    THY Euroleague Final-Four'un programı şöyle:

    19 Mayıs Cuma
    18.30 Olympiakos - CSKA Moskova
    21.30 Fenerbahçe - Real Madrid

    21 Mayıs Pazar
    18.00 3.'lük maçı
    21.00 Final maçı
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:13
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