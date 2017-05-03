 Canın sağolsun Efes! – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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HEPSİ
    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Canın sağolsun Efes!

    Canın sağolsun Efes!

    Anadolu Efes, THY Euroleague çeyrek final serisi 5. maçında deplasmanda Olympiacos'a 87-78 mağlup oldu ve final four biletini Yunan ekibine kaptırdı.

    THY Avrupa Ligi'nde beklenen mucize gerçekleşmedi. Play Off turunda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşan temsilcimiz Anadolu Efes, rakibine 87-78 yenilerek seriyi 3-2 kaybetti ve Final Four'a gidemedi. Maç boyu basit hatalar yapan Anadolu Efes'i yenen Olympiakos, 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Final Four'da CSKA'nın rakibi oldu. Fenerbahçe ise İspanyol Real Madrid ile karşılaşacak.

    THY EUROLEAGUE FİNAL FOUR EŞLEŞMELERİ:
    Real Madrid-Fenerbahçe
    CSKA Moskova-Olympiakos
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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