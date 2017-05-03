Canın sağolsun Efes!

Anadolu Efes, THY Euroleague çeyrek final serisi 5. maçında deplasmanda Olympiacos'a 87-78 mağlup oldu ve final four biletini Yunan ekibine kaptırdı.

THY Avrupa Ligi'nde beklenen mucize gerçekleşmedi. Play Off turunda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşan temsilcimiz Anadolu Efes, rakibine 87-78 yenilerek seriyi 3-2 kaybetti ve Final Four'a gidemedi. Maç boyu basit hatalar yapan Anadolu Efes'i yenen Olympiakos, 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Final Four'da CSKA'nın rakibi oldu. Fenerbahçe ise İspanyol Real Madrid ile karşılaşacak.



THY EUROLEAGUE FİNAL FOUR EŞLEŞMELERİ:

Real Madrid-Fenerbahçe

CSKA Moskova-Olympiakos