Canın sağolsun Efes!
Anadolu Efes, THY Euroleague çeyrek final serisi 5. maçında deplasmanda Olympiacos'a 87-78 mağlup oldu ve final four biletini Yunan ekibine kaptırdı.
THY Avrupa Ligi'nde beklenen mucize gerçekleşmedi. Play Off turunda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşan temsilcimiz Anadolu Efes, rakibine 87-78 yenilerek seriyi 3-2 kaybetti ve Final Four'a gidemedi. Maç boyu basit hatalar yapan Anadolu Efes'i yenen Olympiakos, 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Final Four'da CSKA'nın rakibi oldu. Fenerbahçe ise İspanyol Real Madrid ile karşılaşacak.
THY EUROLEAGUE FİNAL FOUR EŞLEŞMELERİ:
Real Madrid-Fenerbahçe
CSKA Moskova-Olympiakos
THY EUROLEAGUE FİNAL FOUR EŞLEŞMELERİ:
Real Madrid-Fenerbahçe
CSKA Moskova-Olympiakos
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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