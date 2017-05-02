 ''Olympiakos haketti'' – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    '' haketti''

    ''Olympiakos haketti''

    Başantrenörü Velimir Perasovic, play-off turunda elendikleri Yunanistan'ın takımının Dörtlü Final'e kalmayı hak ettiğini söyledi.

    Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda 'a 87-78 yenilerek seriyi 3-2 kaybetmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Perasovic, "İlk yarıda iyi bir oyun çıkardık. Hakemler çok kolay faul çaldı. Bu da bizim faul problemiyle karşılaşmamıza sebep oldu. Olympiakos Dörtlü Final'e çıkmayı hak etti. Sert ve mücadeleci bir oyun ortaya koydular." ifadelerini kullandı.

    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:13
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