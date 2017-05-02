''Olympiakos haketti''
Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, THY Avrupa Ligi play-off turunda elendikleri Yunanistan'ın Olympiakos takımının Dörtlü Final'e kalmayı hak ettiğini söyledi.
Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda Olympiakos'a 87-78 yenilerek seriyi 3-2 kaybetmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Perasovic, "İlk yarıda iyi bir oyun çıkardık. Hakemler çok kolay faul çaldı. Bu da bizim faul problemiyle karşılaşmamıza sebep oldu. Olympiakos Dörtlü Final'e çıkmayı hak etti. Sert ve mücadeleci bir oyun ortaya koydular." ifadelerini kullandı.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:13
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 8
Yorum
Mobydick Hareket güzel, saygı duyulması gerekiyor.
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 8
Yorum
Tebrikler Özlenen tablo keşke tüm branşlarda bu resmi görebilsek artık ayrısmaktan yorulduk. Sporun savas olmadığını anlasın herkes.
- ''Volkan yumruk atsana''
Toplam 3
Yorum
44istanbul TFF'in oyunlari.... Volkana ceza kesemedi! Oynamayan oyunculara ceza verdiler. Tam komedi ligi!
''Olympiakos haketti'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.