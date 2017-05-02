''Olympiakos haketti''

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda Olympiakos'a 87-78 yenilerek seriyi 3-2 kaybetmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Perasovic, "İlk yarıda iyi bir oyun çıkardık. Hakemler çok kolay faul çaldı. Bu da bizim faul problemiyle karşılaşmamıza sebep oldu. Olympiakos Dörtlü Final'e çıkmayı hak etti. Sert ve mücadeleci bir oyun ortaya koydular." ifadelerini kullandı.