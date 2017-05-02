Hadi Efes yaptık, yine yaparız!
Yunanistan’da bugün tarihi bir maç oynanacak. Temsilcimiz Anadolu Efes, Olympiakos’a konuk olacak. Kazanan takım Final Four’a adını yazdıracak.
THY Avrupa Ligi'nde Final Four'a kalacak son takım olmayı hedefleyen Anadolu Efes, Yunanistan'da kritik bir sınava çıkacak. Lacivert- beyazlılar, Olympiakos'a konuk olacak. Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ile TRT Spor'dan yayınlanacak. Durumun 2-2 olduğu seride kazanan Fenerbahçe, CSKA Moskova ve Real Madrid'den sonra Final Four'a kalacak son takım olacak.
YAPTIK, YİNE YAPARIZ
Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtip, "İşimizin kolay olmadığını biliyoruz ama bu salonda daha önce kazandık. Bunu tekrar başaracağımıza inanıyorum. Hedefimize ulaşabiliriz" diye konuştu.
YAPTIK, YİNE YAPARIZ
Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtip, "İşimizin kolay olmadığını biliyoruz ama bu salonda daha önce kazandık. Bunu tekrar başaracağımıza inanıyorum. Hedefimize ulaşabiliriz" diye konuştu.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Hadi Efes yaptık, yine yaparız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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