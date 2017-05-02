 Hadi Efes yaptık, yine yaparız! – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Hadi Efes yaptık, yine yaparız!

    Hadi Efes yaptık, yine yaparız!

    Yunanistan’da bugün tarihi bir maç oynanacak. Temsilcimiz , ’a konuk olacak. Kazanan takım Final Four’a adını yazdıracak.

    'nde Final Four'a kalacak son takım olmayı hedefleyen Anadolu Efes, Yunanistan'da kritik bir sınava çıkacak. Lacivert- beyazlılar, Olympiakos'a konuk olacak. Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ile TRT Spor'dan yayınlanacak. Durumun 2-2 olduğu seride kazanan Fenerbahçe, CSKA Moskova ve Real Madrid'den sonra Final Four'a kalacak son takım olacak.

    YAPTIK, YİNE YAPARIZ
    Başantrenörü Perasovic, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtip, "İşimizin kolay olmadığını biliyoruz ama bu salonda daha önce kazandık. Bunu tekrar başaracağımıza inanıyorum. Hedefimize ulaşabiliriz" diye konuştu.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:35
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