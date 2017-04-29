Play-Off 4. maçların MVP’si Doncic
THY Euroleague Play-Off ilk tur 4. maçların en değerli oyuncusu (MVP) Real Madrid’in genç oyuncusu Luka Doncic seçildi.
THY Euroleague'de Play-Off heyecanı 4. maçlar ile devam ederken, haftanın en iyi oyuncusu da belli oldu. Darüşşafaka Doğuş'u seride 3-1 geçen Real Madrid'in 18 yaşındaki basketbolcusu Luka Doncic, haftanın MVP'si seçildi. Darüşşafaka Doğuş ile Volkswagen Arena'da oynanan serinin 4. maçında parkeden 89-78 galip ayrılıp, İstanbul'daki Final-Four'a yükselen Real Madrid'de Doncic 11 say, 7 asist ve 5 ribaund ile oynayarak, 21 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si oldu.
Doncic, daha öncede THY Euroleague'de normal sezonun 17. haftasında MVP seçilmişti.
Doncic, daha öncede THY Euroleague'de normal sezonun 17. haftasında MVP seçilmişti.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat Hollanda basınına konuştu
Toplam 2
Yorum
SONER AYKUT FENERBAHÇEYE SADECE DEFANS FUTBOLU OYNATTI NE CABUK UNUTTUNUZ. FENERIN ILACI ERSUN YANALDIR ONU AZIZI BASKAN KOVALADI.
- Aziz Yıldırım: "2-3 hocayla görüşüyoruz"
Toplam 2
Yorum
Çgr1ol AHAHA AZİZ BASKAN YINE SAMPIYONLUK VAADİ VERDİYSE GS BJK ONUMUZDEKI SEZON ICIN HAZIRLIKLARI BASLATSIN :P
- Efes aktarma yaptı!
Toplam 3
Yorum
Gulay SEVGILI EFES' SIMDI OTOBUS ILE DONME SIRASI SIZDE.. " PIRE " CEHENNEMI SIZI SABIRSIZLIKLA BEKLIYOR...
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