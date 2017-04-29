 Play-Off 4. maçların MVP’si Doncic – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Play-Off 4. maçların MVP’si Doncic

    Play-Off 4. maçların MVP’si Doncic

    THY Euroleague Play-Off ilk tur 4. maçların en değerli oyuncusu (MVP) Real Madrid’in genç oyuncusu Luka Doncic seçildi.

    THY Euroleague'de Play-Off heyecanı 4. maçlar ile devam ederken, haftanın en iyi oyuncusu da belli oldu. Darüşşafaka Doğuş'u seride 3-1 geçen Real Madrid'in 18 yaşındaki basketbolcusu Luka Doncic, haftanın MVP'si seçildi. Darüşşafaka Doğuş ile Volkswagen Arena'da oynanan serinin 4. maçında parkeden 89-78 galip ayrılıp, İstanbul'daki Final-Four'a yükselen Real Madrid'de Doncic 11 say, 7 asist ve 5 ribaund ile oynayarak, 21 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si oldu.

    Doncic, daha öncede THY Euroleague'de normal sezonun 17. haftasında MVP seçilmişti.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:44
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