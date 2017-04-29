Efes aktarma yaptı!
Anadolu Efes harika başladığı ve farkı 13 sayıya kadar çıkardığı mücadelede Olympiakos'a 74-62'lik skorla yenilerek Final Four biletini erteledi! Son maç 2 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak.
Euroleague çeyrek final serisinde temsilcimiz Anadolu Efes, Olympiakos'u elinden kaçırdı! İlk periyotta farkı 10 çıkarak Efes, ikinci çeyrekteki 13 sayılık farkı koruyamadı. Temsilcimiz maçtan 74-62'lik skorla yenik ayrılarak Final Four biletini cebine koymuşken değerlendiremedi.
2-2 olan seride Anadolu Efes ile Olympiakos, 2 Mayıs Salı günü Yunanistan'da Final Four'a çıkan son takım olmak için karşılaşacak. Bu serinin galibi yarı finalde CSKA Moskova ile eşleşecek.
1. PERİYOT: 21-14
2. PERİYOT: 17-21
3. PERİYOT: 16-20
4. PERİYOT: 8-19
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:42
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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