Efes aktarma yaptı!

Euroleague çeyrek final serisinde temsilcimiz Anadolu Efes, Olympiakos'u elinden kaçırdı! İlk periyotta farkı 10 çıkarak Efes, ikinci çeyrekteki 13 sayılık farkı koruyamadı. Temsilcimiz maçtan 74-62'lik skorla yenik ayrılarak Final Four biletini cebine koymuşken değerlendiremedi.

2-2 olan seride Anadolu Efes ile Olympiakos, 2 Mayıs Salı günü Yunanistan'da Final Four'a çıkan son takım olmak için karşılaşacak. Bu serinin galibi yarı finalde CSKA Moskova ile eşleşecek.

1. PERİYOT: 21-14

2. PERİYOT: 17-21

3. PERİYOT: 16-20

4. PERİYOT: 8-19