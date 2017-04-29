Daçka'nın Avrupa macerası sona erdi

THY Euroleague play-off turu 4. maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 89 - 78 yenilen Darüşşafaka Doğuş, kupadan elendi.



Seriyi 3-1 kazanan Real Madrid bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı.



Bu arada Fenerbahçe'nin, İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 2017 Turkish Airlines Euroleague Final-Four organizasyonunda ilk rakibi Real Madrid oldu.



Salon: Volkswagen Arena



Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Fernando Rocha (Portekiz)



Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 14, Wanamaker 25, Clyburn 11, Moerman 2, Zizic 6, Bertans 8, Anderson 10, Harangody 2, Slaughter, Birkan Batuk, Furkan Aldemir



Real Madrid: Llull 17, Doncic 11, Taylor 5, Randolph 15, Ayon 8, Draper, Carroll 12, Reyes, Fernandez 5, Hunter 1, Thompkins 15



1. Periyot: 21-24



Devre: 38-45



3. Periyot: 58-72



Beş faulle çıkan: 38.44 Wilbekin (Darüşşafaka Doğuş)