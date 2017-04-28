 Ekpe Udoh'dan tarihi performans – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    'dan tarihi performans

    Ekpe Udoh'dan tarihi performans
    'de Final-Four'a kalan F.Bahçe'de ABDli pivot Ekpe Udoh, Panathinaikos serisindeki performansıyla play-off tarihinin en iyi performans gösteren ismi oldu. Udoh'un 3 maçtaki ortalama reytingi 21.7 oldu. Udoh'tan önceki rekorun sahibi 21.2 puanla CSKA Moskova'dan Kirilenko'ydu.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:25
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