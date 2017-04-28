Efes için zafer vakti

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Play-Off turunda bugün kritik bir maça çıkacak.

Temsilcimiz, seride 2-1 önde olduğu Olympiakos'u Abdi İpekçi'de ağırlayacak. TRT Spor'dan yayınlanacak maç 21.15'te başlayacak. Efes, kazanması halinde F.Bahçe ve Moskova'dan sonra Final Four'a kalmayı garantileyecek, mağlup olması durumunda ise serinin son maçı 2 Mayıs'ta Yunanistan'da oynanacak. Final Four mücadelesi veren diğer Darüşşafaka da 19.30'da başlayacak maçta R.Madrid'i konuk edecek. Bu mücadele de beİN Sports 3'ten ekranlara gelecek. Seride 2-1 mağlup olan Daçka, kazanıp son 4 hedefini Madrid'deki karşılaşmada gerçekleştirmeyi planlıyor.