 Daçka'nın Avrupa macerası sona erdi – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Daçka'nın Avrupa macerası sona erdi

    Daçka'nın Avrupa macerası sona erdi

    Euroleague çeyrek finalinde Darüşşafaka Doğuş, sahasında Real Madrid'e 89-78 mağlup oldu ve seriyi 3-1 kaybederek turnuvaya veda etti.

    THY Euroleague play-off turu 4. maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 89 - 78 yenilen Darüşşafaka Doğuş, kupadan elendi.

    Seriyi 3-1 kazanan Real Madrid bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı.

    Bu arada Fenerbahçe'nin, İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 2017 Turkish Airlines Euroleague Final-Four organizasyonunda ilk rakibi Real Madrid oldu.

    Salon: Volkswagen Arena

    Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Fernando Rocha (Portekiz)

    Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 14, Wanamaker 25, Clyburn 11, Moerman 2, Zizic 6, Bertans 8, Anderson 10, Harangody 2, Slaughter, Birkan Batuk, Furkan Aldemir

    Real Madrid: Llull 17, Doncic 11, Taylor 5, Randolph 15, Ayon 8, Draper, Carroll 12, Reyes, Fernandez 5, Hunter 1, Thompkins 15

    1. Periyot: 21-24

    Devre: 38-45

    3. Periyot: 58-72

    Beş faulle çıkan: 38.44 Wilbekin (Darüşşafaka Doğuş)

    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:04
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