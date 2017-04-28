Daçka'nın Avrupa macerası sona erdi
Euroleague çeyrek finalinde Darüşşafaka Doğuş, sahasında Real Madrid'e 89-78 mağlup oldu ve seriyi 3-1 kaybederek turnuvaya veda etti.
THY Euroleague play-off turu 4. maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 89 - 78 yenilen Darüşşafaka Doğuş, kupadan elendi.
Seriyi 3-1 kazanan Real Madrid bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı.
Bu arada Fenerbahçe'nin, İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 2017 Turkish Airlines Euroleague Final-Four organizasyonunda ilk rakibi Real Madrid oldu.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Fernando Rocha (Portekiz)
Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 14, Wanamaker 25, Clyburn 11, Moerman 2, Zizic 6, Bertans 8, Anderson 10, Harangody 2, Slaughter, Birkan Batuk, Furkan Aldemir
Real Madrid: Llull 17, Doncic 11, Taylor 5, Randolph 15, Ayon 8, Draper, Carroll 12, Reyes, Fernandez 5, Hunter 1, Thompkins 15
1. Periyot: 21-24
Devre: 38-45
3. Periyot: 58-72
Beş faulle çıkan: 38.44 Wilbekin (Darüşşafaka Doğuş)
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:04
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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