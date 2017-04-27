 Üçüncü maçların MVP'leri belli oldu – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Üçüncü maçların MVP'leri belli oldu

    Üçüncü maçların MVP'leri belli oldu

    'nde play-off üçüncü karşılaşmalarının en değerli oyuncuları (MVP), Anadolu Efes'ten Bryant Dunston ile Real Madrid'den Luka Doncic ve Gustavo Ayon oldu.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin play-off aşamasında ilk kez üç oyuncu aynı anda MVP ödülüne layık görüldü.

    Anadolu Efes'in Olympiakos'u 64-60 yendiği maçta Dunston, Real Madrid'in Darüşşafaka Doğuş'u 88-81 mağlup ettiği karşılaşmada ise Doncic ve Ayon, 23'er verimlilik puanına ulaşarak MVP olmaya hak kazandı.

    Dunston, Olympiakos'a karşı 16 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi. Ayon'un 18 sayı, 9 ribauntla oynadığı Darüşşafaka Doğuş maçında, Doncic ise 13 sayı, 8 ribaunt üretti.

    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:21
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