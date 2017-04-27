Üçüncü maçların MVP'leri belli oldu
THY Avrupa Ligi'nde play-off üçüncü karşılaşmalarının en değerli oyuncuları (MVP), Anadolu Efes'ten Bryant Dunston ile Real Madrid'den Luka Doncic ve Gustavo Ayon oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin play-off aşamasında ilk kez üç oyuncu aynı anda MVP ödülüne layık görüldü.
Anadolu Efes'in Olympiakos'u 64-60 yendiği maçta Dunston, Real Madrid'in Darüşşafaka Doğuş'u 88-81 mağlup ettiği karşılaşmada ise Doncic ve Ayon, 23'er verimlilik puanına ulaşarak MVP olmaya hak kazandı.
Dunston, Olympiakos'a karşı 16 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi. Ayon'un 18 sayı, 9 ribauntla oynadığı Darüşşafaka Doğuş maçında, Doncic ise 13 sayı, 8 ribaunt üretti.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:21
- Ayrılığın eşiğindeler
Toplam 28
Yorum
asj yangel yattt yürü giiiiiiiitttttttttttttt beeeeeeeee
- Taraftardan otel isyanı
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA DURSUN GS TARAFTARININ YUZUNE BAKIP YALANLARI SAVURUYO, GSYIN OTELININ INSAATINI DURDURDU TURKIYEDE OTELLER BOS DIYE,KENDI OTELINI DIKTI
- Kupa beyi Van Persie
Toplam 2
Yorum
POYRAZ RVP sen her maçta gol atsanda sen bende bittin.FB me sen geldiğinden belli kaç maç oynadın.Hep canının istediği gibi davrandın istediğinde o
Üçüncü maçların MVP'leri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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