Üçüncü maçların MVP'leri belli oldu

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin play-off aşamasında ilk kez üç oyuncu aynı anda MVP ödülüne layık görüldü.

Anadolu Efes'in Olympiakos'u 64-60 yendiği maçta Dunston, Real Madrid'in Darüşşafaka Doğuş'u 88-81 mağlup ettiği karşılaşmada ise Doncic ve Ayon, 23'er verimlilik puanına ulaşarak MVP olmaya hak kazandı.

Dunston, Olympiakos'a karşı 16 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi. Ayon'un 18 sayı, 9 ribauntla oynadığı Darüşşafaka Doğuş maçında, Doncic ise 13 sayı, 8 ribaunt üretti.