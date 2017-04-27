 Panathinaikos’a görülmemiş ceza – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    ’a görülmemiş ceza

    Panathinaikos’a görülmemiş ceza

    THY Avrupa Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe'ye elenen Panathinaikoslu basketbolculara başkanlarından ilginç bir ceza geldi.

    Yunan ekibinin patronu Dimitris Giannakopoulos, ceza olarak takımı Atina'ya kara yoluyla gönderme kararı aldı. Mağlubiyetin ardından uçak biletlerini iptal eden başkan Giannakopoulos, basketbolcuların gözünün yaşına bakmadı. Yunan kafilesi, İstanbul-Atina arasındaki yaklaşık 12 saat süren bin 95 kilometrelik mesafeyi otobüsle gerçekleştirdi.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:59
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