O kupa bizim olacak
Üst üste 3. kez Final Four’a kalan sarı-lacivertliler, başkan Aziz Yıldırım’a söz verdi. Takım adına konuşan kaptan Melih, “Bu kez şampiyon olacağız. O kupa İstanbul’da kalacak” dedi.
BİR İLKE İMZA ATTILAR
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 3. kez Final Four'a kalmayı başarırken, Türk basketbol tarihinde de ilkleri yaşadı. Üst üste 3. kez bu kupada son 4'e kalan ilk Türk ekibi olan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon da final oynayarak, erkek basketbolundaki en iyi dereceye imza atmıştı.
91 MAÇTA 66 GALİBİYET
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic yönetiminde 3. kez Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe, bu süreçte 91 maça çıktı. Bu maçların 66'sını kazanan sarı-lacivertliler, 25 mağlubiyet aldı. Kanarya, son şampiyon CSKA Moskova'dan sonra parkeden en fazla galibiyetle ayrılan ekip olmayı başardı.
MADRİD'DE TECRÜBE KAZANDI BERLİN'DE KUPAYI KAYBETTİ
Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde 3. kez THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe, bu süreçte 91 maça çıktı. Bu maçların 66'sını kazanan sarı-lacivertliler, 25 mağlubiyet aldı. Kanarya, son şampiyon CSKA Moskova'dan sonra parkeden en fazla galibiyetle ayrılan ekip olmayı başardı.
ŞAMPİYONLUK BU TAKIMA YAKIŞIR
Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Ozan Balaban, elde edilen büyük başarının ardından net konuştu. Bu sezon şampiyonluğun kendilerine yakışacağını söyleyen Balaban, "Avrupa Ligi'nde dördüncülük, ikincilik derken sıra şampiyonluğa geldi. Bu takıma Avrupa şampiyonluğu yakışır. Mücadele etmek lazım. Bu sene umarım top sevecektir bizi" ifadelerini kullandı.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:41
- Fenerbahçe ile Başakşehir 20. randevuda
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isminiz İKİNÇİ MAÇI FENERBAHÇE FARLI KAZANIR VE TUR ATLAR
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özgün Gonzalo Higuaín gibi oyun kurabilen bi altin lazim. Gomezde alman disiplini vardi ve jardel gibi henry gibi affetmiodu yok su an kimse
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