 O kupa bizim olacak – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    O kupa bizim olacak

    O kupa bizim olacak

    Üst üste 3. kez Final Four’a kalan sarı-lacivertliler, başkan ’a söz verdi. Takım adına konuşan kaptan Melih, “Bu kez şampiyon olacağız. O kupa İstanbul’da kalacak” dedi.

    'nde Panathinaikos'u 3-0 yenerek İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Final Four'a katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'de büyük yemin... Sarı-lacivertli basketbolcular, önceki günkü serinin son maçının ardından bir araya geldikleri başkan Aziz Yıldırım'a zafer sözü verdi. Tüm takım adına konuşan kaptan Melih Mahmutoğlu, "Bu kez şampiyonluk sevinci yaşayacağız. O kupa İstanbul'da kalacak" sözlerini sarfetti.

    BİR İLKE İMZA ATTILAR
    , THY Avrupa Ligi'nde 3. kez Final Four'a kalmayı başarırken, Türk basketbol tarihinde de ilkleri yaşadı. Üst üste 3. kez bu kupada son 4'e kalan ilk Türk ekibi olan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon da final oynayarak, erkek basketbolundaki en iyi dereceye imza atmıştı.

    91 MAÇTA 66 GALİBİYET
    Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic yönetiminde 3. kez Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe, bu süreçte 91 maça çıktı. Bu maçların 66'sını kazanan sarı-lacivertliler, 25 mağlubiyet aldı. Kanarya, son şampiyon CSKA Moskova'dan sonra parkeden en fazla galibiyetle ayrılan ekip olmayı başardı.

    MADRİD'DE TECRÜBE KAZANDI BERLİN'DE KUPAYI KAYBETTİ
    Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde 3. kez THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe, bu süreçte 91 maça çıktı. Bu maçların 66'sını kazanan sarı-lacivertliler, 25 mağlubiyet aldı. Kanarya, son şampiyon CSKA Moskova'dan sonra parkeden en fazla galibiyetle ayrılan ekip olmayı başardı.

    ŞAMPİYONLUK BU TAKIMA YAKIŞIR
    Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Ozan Balaban, elde edilen büyük başarının ardından net konuştu. Bu sezon şampiyonluğun kendilerine yakışacağını söyleyen Balaban, "Avrupa Ligi'nde dördüncülük, ikincilik derken sıra şampiyonluğa geldi. Bu takıma Avrupa şampiyonluğu yakışır. Mücadele etmek lazım. Bu sene umarım top sevecektir bizi" ifadelerini kullandı.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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