Avantaj Efes'te

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off turu üçüncü maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 64-60 yenerek seride 2-1 öne geçti. Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes; Granger ve Brown'un atışlarıyla 4. dakikada 6-1 önde olmasına rağmen toparlanan konuk ekip çeyreği 17-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı kapatan Efes devreyi de 33-27 galip tamamladı.



BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI

Maçın ikinci yarısına Dunston, Heurtel ve Brown'un isabetleriyle 8-0'lık seri yakalayarak giren Anadolu Efes, son bölüme 51-37 önde girdi. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte Yunan ekibi farkı kapatsa da temsilcimiz salondan 64-60 galip ayrılarak seride de 2-1 öne geçti. İki takım arasındaki dördüncü karşılaşma yarın İstanbul'da oynanacak.



Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Robert Lottermoser (Almanya)



Anadolu Efes: Doğuş Balbay, Granger 11, Cedi Osman 4, Brown 12, Dunston 16, Heurtel 13, Honeycutt 6, Kirk 2, Paul, Thomas



Olympiakos: Spanoulis 15, Mantzaris 8, Papanikolaou 7, Printezis 8, Birch 6, Milutinov, Papapetrou 5, Green 8, Waters, Agravanis, Young 3



1. Periyot: 14-17



Devre: 33-27



3. Periyot: 51-37