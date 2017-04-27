 Anadolu Efes, Dörtlü Final için sahada – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Anadolu Efes, Dörtlü Final için sahada

    Anadolu Efes, Dörtlü Final için sahada

    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisinin dördüncü maçında yarın Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek.

    Abdi İpekçi Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, yarın saat 21.15'te başlayacak.

    Play-off serisinde 2-1 üstünlüğü bulunan lacivert-beyazlılar, Olympiakos'u yenmesi halinde tarihinde 3. kez Dörtlü Final'e yükselecek.

    Anadolu Efes, geçtiğimiz hafta Atina'da oynanan ilk iki karşılaşma sonunda saha avantajını eline geçirmeyi başardı. İlk maçta rakibine 87-72 mağlup olan Anadolu Efes, ikinci karşılaşmada ise sahadan 73-71 galip ayrıldı.

    Velimir Perasovic'in başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynadığı serinin üçüncü maçında ise Olympiakos'u 64-60 mağlup etti. Anadolu Efes, serideki 4. karşılaşmayı kazanması halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Bu karşılaşmadan Olympiakos'un galibiyetle ayrılması durumunda ise seri, 5. maça uzayacak.

    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:48
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