Anadolu Efes, Dörtlü Final için sahada
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisinin dördüncü maçında yarın Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek.
Play-off serisinde 2-1 üstünlüğü bulunan lacivert-beyazlılar, Olympiakos'u yenmesi halinde tarihinde 3. kez Dörtlü Final'e yükselecek.
Anadolu Efes, geçtiğimiz hafta Atina'da oynanan ilk iki karşılaşma sonunda saha avantajını eline geçirmeyi başardı. İlk maçta rakibine 87-72 mağlup olan Anadolu Efes, ikinci karşılaşmada ise sahadan 73-71 galip ayrıldı.
Velimir Perasovic'in başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynadığı serinin üçüncü maçında ise Olympiakos'u 64-60 mağlup etti. Anadolu Efes, serideki 4. karşılaşmayı kazanması halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Bu karşılaşmadan Olympiakos'un galibiyetle ayrılması durumunda ise seri, 5. maça uzayacak.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:48
- Ayrılığın eşiğindeler
Toplam 12
Yorum
cimmmmbbboomm yasine tanınan fırsat sinan gümüşe neden tanınmıyor yasin ilk ve son çalımını ligin ilk yarıısında atmıştı bu yasin inadı niye özbek istifa
- Ayrılığın eşiğindeler
Toplam 12
Yorum
DROGBA Takımın Muslera hariç baştan yaratılması lazım.Daha genç,koşan GS ye yakışır bir takım.Star gerkmiyor,Takım olsun rakip tanımasın-ezsin yete
- Medipol Başakşehir’de Mahmut şoku
Toplam 10
Yorum
xxx İyiki yaradan var iyiki ilahi adalet var..Er yada geç mutlaka tecelli ediyor..Normalde insanız geçmiş olsun demek gerek ama malesef içimden gelmiyor..Yumrukladığınız gazetecinin ahımı tuttu nedir..Adam büyük ihtimalle ekmeğinden olmamak için sizinle bir araya geldi.Ama ilahi adaleti unuttunuz..Darısı diğerlerinin başına..Eee bu memlekette adalet yok ama ilahi adaleti hesap edemediniz..
Anadolu Efes, Dörtlü Final için sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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