 Yunan takımlarına para cezası – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Yunan takımlarına para cezası

    Yunan takımlarına para cezası

    THY Avrupa Ligi play-off eşleşmesinde Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in Yunanistan'da oynadığı maçlarda Panathinaikos Superfoods ve Olympiakos'a para cezası verildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Anadolu Efes maçında taraftarların meşale yakması ve sahaya lazer tutması nedeniyle Olympiakos'a 6 bin 500, Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarların meşale yakması ile sahaya yabancı madde atması nedeniyle Panathinaikos Superfoods'a 11 bin avro para cezası verildiği bildirildi.

    Fenerbahçe Basketbol Takımı, Panathinaikos Superfoods'u 3-0'lık seriyle geçerek Dörtlü Final'e adını yazdırdı. Anadolu Efes ise 1-1 devam eden seride Olympiakos ile üçüncü maçına bugün çıkacak.

    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:26
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