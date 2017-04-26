Yunan takımlarına para cezası
THY Avrupa Ligi play-off eşleşmesinde Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in Yunanistan'da oynadığı maçlarda Panathinaikos Superfoods ve Olympiakos'a para cezası verildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Anadolu Efes maçında taraftarların meşale yakması ve sahaya lazer tutması nedeniyle Olympiakos'a 6 bin 500, Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarların meşale yakması ile sahaya yabancı madde atması nedeniyle Panathinaikos Superfoods'a 11 bin avro para cezası verildiği bildirildi.
Fenerbahçe Basketbol Takımı, Panathinaikos Superfoods'u 3-0'lık seriyle geçerek Dörtlü Final'e adını yazdırdı. Anadolu Efes ise 1-1 devam eden seride Olympiakos ile üçüncü maçına bugün çıkacak.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:26
- ‘Serbest geçiş’ şeridi!
Toplam 17
Yorum
okan hamzanın hatırası sağolsun alt yapıdan çocuk getir o çocuk bile yanından atar geçer bunun
- Sistem kararı
Toplam 6
Yorum
ÇAĞRI ARAYAN ARADIĞINI BULUR
- Leiva Aslan gibi
Toplam 10
Yorum
istifa et takım gençleştirilecek derken bu mu selçuk kazmasının ikizini getirecekler bu yönetim derhal gitmeli
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