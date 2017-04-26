 Salonda kritik gün – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Salonda kritik gün

    Salonda kritik gün

    -Olympiakos; Daçka ise Real Madrid’i ağırlayacak. Takımlarımız kazanması halinde İstanbul’da düzenlenecek Final Four’a göz kırpacak.

    Play-Off maçlarında bugün iki kritik karşılaşma oynanacak. Seride rakipleriyle 1-1 eşitliği yakalayan temsilcilerimizden Anadolu Efes, Olympiakos'u ağırlayacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 19.30'da başlayacak maç beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Diğer ekibimiz Darüşşafaka da Real Madrid'i konuk edecek. 21.15'te başlayacak mücadelede Volkswagen Arena'da oynanacak. Bu karşılaşma da beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan ekranlara gelecek.

    ARENA'DA KAYBETMİYOR
    Taraftarları önünde rakiplerine büyük üstünlük kuran Daçka, Madrid'e karşı da zafer peşinde olacak.

    İPEKÇİ'DEN ÇIKIŞ YOK
    Olympiakos'a bu sezon Abdi İpekçi'de şans tanımayan , buradaki son 3 maçını da kazandı.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:07
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