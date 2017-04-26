Salonda kritik gün
Anadolu Efes-Olympiakos; Daçka ise Real Madrid’i ağırlayacak. Takımlarımız kazanması halinde İstanbul’da düzenlenecek Final Four’a göz kırpacak.
THY Avrupa Ligi Play-Off maçlarında bugün iki kritik karşılaşma oynanacak. Seride rakipleriyle 1-1 eşitliği yakalayan temsilcilerimizden Anadolu Efes, Olympiakos'u ağırlayacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 19.30'da başlayacak maç beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Diğer ekibimiz Darüşşafaka da Real Madrid'i konuk edecek. 21.15'te başlayacak mücadelede Volkswagen Arena'da oynanacak. Bu karşılaşma da beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan ekranlara gelecek.
ARENA'DA KAYBETMİYOR
Taraftarları önünde rakiplerine büyük üstünlük kuran Daçka, Madrid'e karşı da zafer peşinde olacak.
İPEKÇİ'DEN ÇIKIŞ YOK
Olympiakos'a bu sezon Abdi İpekçi'de şans tanımayan Anadolu Efes, buradaki son 3 maçını da kazandı.
ARENA'DA KAYBETMİYOR
Taraftarları önünde rakiplerine büyük üstünlük kuran Daçka, Madrid'e karşı da zafer peşinde olacak.
İPEKÇİ'DEN ÇIKIŞ YOK
Olympiakos'a bu sezon Abdi İpekçi'de şans tanımayan Anadolu Efes, buradaki son 3 maçını da kazandı.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
Yorum
black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
Salonda kritik gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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